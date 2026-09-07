Kompletter Wandel: Olympiasieger krempelt sein Leben um

Nach großen Erfolgen auf der Schanze und dem Schulabschluss wagt Skisprung-Olympiasieger Stephan Embacher den Schritt in ein völlig neues Leben.

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Nach einer ereignisreichen Zeit, die andere Menschen ein ganzes Leben füllt, zieht der 20-jährige Tiroler Stephan Embacher auch privat die Konsequenzen. Der Skisprung-Olympiasieger ist von zu Hause ausgezogen und stellt seinen Alltag komplett neu auf, wie er im Gespräch mit der "Tiroler Tageszeitung" verriet.

Wohnung nahe am Bergisel

"Ich bin mit einem ehemaligen Stamser Schulkollegen in Thaur zusammengezogen", erklärte Embacher. Der Umzug ist strategisch gewählt, da die neue Wohnung deutlich näher am Bergisel liegt. Statt einer Dreiviertelstunde benötigt er nun nur noch zehn Minuten zur Schanze. "Das macht einen Unterschied von der Regeneration her", so der Olympiasieger.

Schule endlich erfolgreich abgeschlossen

Möglich wurde dieser Schritt durch den erfolgreichen Schulabschluss parallel zu seiner Sportkarriere. Der ehemalige Schüler des Skigymnasiums Stams muss künftig nicht mehr jeden Tag um 6.45 Uhr aufstehen und stundenlang die Schulbank drücken. "Ich muss nicht mehr lernen, fünf Stunden in der Schule sitzen, vor allem im Winter. Da stehe ich voll unter Stress und soll jedes Wochenende meine Leistung abrufen. Da regenerierst du nicht. Ich glaube, dass das ein Vorteil sein kann", so Embacher.

Kochen und neuer Alltag

Ganz ohne Umgewöhnung verläuft der neue Lebensabschnitt jedoch nicht. Embacher muss sich erstmals selbst um Haushalt, Einkauf und Kochen kümmern – Aufgaben, die bisher von der Familie übernommen wurden. "Ich habe jetzt einen komplett anderen Trainingsrhythmus und lebe nicht mehr dort, wo für mich der Haushalt erledigt oder gekocht wird. Es hat sich viel verändert", gesteht er. Kürzlich kochte er zum ersten Mal eine Lasagne.

Historische Erfolge auf Schanzen

Der Umzug fällt in eine außergewöhnliche Phase seiner Karriere. Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Predazzo holte er gemeinsam mit Jan Hörl Gold im Super-Team-Bewerb – Österreichs erste Skisprung-Goldmedaille seit 2018. Kurz darauf folgte sein erster Weltcupsieg beim Skifliegen in Vikersund. Zudem wurde er als erster Skispringer überhaupt dreifacher Junioren-Weltmeister. Mit dem Schulabschluss und der neuen Wohnung wächst Embacher nun in die Rolle des eigenständigen jungen Erwachsenen hinein.