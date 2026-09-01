OP-Schock: Lindsey Vonn muss wieder unters Messer

Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen muss sich Lindsey Vonn bald einem weiteren Eingriff unterziehen.

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Der US-amerikanischen Athletin steht ein neuerlicher Eingriff bevor, um das Kreuzband zu richten. Im Gespräch mit "Eurosport" erklärte sie: "Ich fühle mich gut. Es wird besser. Aber ich habe noch eine weitere Operation ausständig. Ich versuche, stärker zu werden. Sobald mein Kreuzband gerichtet ist, habe ich einen weiteren langen Weg vor mir."

Langer Weg zur vollständigen Genesung

Ein genauer Termin für den Eingriff steht bisher noch nicht fest. Lindsey Vonn hofft auf einen Termin im November, rechnet aber allgemein mit einem Zeitpunkt im Laufe des Winters. Nach der Operation wird der Heilungsprozess voraussichtlich weitere neun Monate in Anspruch nehmen.

Schwerer Sturz bei der Olympia-Abfahrt

Am 8. Februar stürzte der US-Star schwer in der Olympia-Abfahrt und erlitt eine komplexe Beinverletzung. In der ersten Behandlungsphase drohte nach mehreren Operationen sogar die Amputation des Beins. Knapp sieben Monate nach dem Unfall arbeitet die Sportlerin an ihrer Erholung.

Zukunft auf der Piste offen

Trotz des Unfalls zeigt sich die 41-Jährige optimistisch und besucht Veranstaltungen wie Konzerte, Mode-Events sowie die US Open. Ob die Gewinnerin von 84 Weltcup-Rennen noch einmal in den Skizirkus zurückkehrt, lässt sie aktuell offen. Auch für Skifans in Österreich bleibt die Frage nach einer Rückkehr vorerst unbeantwortet.