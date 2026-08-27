Neuer Job für unsere Ski-Legende

Als sie gegen ihren umstrittenen Boss gestellt hatte, hatte man das Schlimmste befürchten müssen. Doch dann kam alles anders: Johan Eliasch wurde als FIS-Präsident abgewählt und Alexandra Meissnitzer stieg mit einem neuen Job auf.

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Vor einem Jahr war Meissnitzer als Leiterin für Sonderprojekte unter Eliasch in die FIS geholt worden. Unter Neo-Chef Alexander Ospelt hat die 53-Jährige jetzt einen neuen Posten übernommen.

Director of Strategy & Public Affairs

Die Ex-Rennläuferin fungiert ab sofort als "Director of Strategy & Public Affairs", wie die 53-Jährige auf Instagram bekanntgab. "Ich freue mich darauf, mit meinem neuen Boss, FIS-Präsident Alexander Ospelt, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft unseres Sports mitzugestalten", so Meissnitzer. Nach ihrem kritischen Statement gegenüber Eliasch kurz vor der Wahl im Juni sei es keineswegs selbstverständlich gewesen, wie ihr Weg innerhalb der FIS weitergehen würde. "Umso mehr schätze ich das Vertrauen, das mir jetzt entgegengebracht wird", so die frühere ORF-Ski-Kommentatorin