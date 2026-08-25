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Emotionaler Post

Nach Fast-Amputation: Vonn startet Comeback

Frau lächelt.
© Instagram
Echte Tränen beim US-Ski-Superstar.
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Rund ein halbes Jahr nach ihrem schweren Sturz und dem verhängnisvollen Verletzungs-Drama bei den Olympischen Winterspielen meldet sich Lindsey Vonn (41) mit einer hochemotionalen Botschaft zurück. Die Speed-Queen zeigt auf Instagram ein Bild, das allen Fans unter die Haut geht!

Mit Rennrad auf der Straße

Am Dienstag schickte die Us-Amerikanerin ein emotionales Postings-Update um die Welt. Zum ersten Mal seit den schweren Knie-Eingriffen und der monatelangen Reha saß der Ski-Star wieder auf einem echten Rennrad auf der Straße!

Weltcup-Rückkehr ist offen

Im knalligen Red-Bull-Ausrüstungsoutfit und mit BORA-Trikot posierte Vonn strahlend auf einer Holzbank – ihren treuen Hund Chance liebevoll auf dem Schoß, während im Hintergrund ihr Specialized-Rennrad lehnt. Auf dem zweiten Bild schießt sie im Vollspeed ein Selfie mitten auf der Landstraße!

Ob die 41-jährige Legende noch einmal auf die Weltcup-Pisten dieser Welt zurückkehren wird, lässt sie vorerst offen. Zur Erinnerung: Vonn entging im Februar nur knapp der Amputation. "Es war ein langer Weg, die extremste und schmerzvollste Verletzung, die ich in meinem gesamten Leben hatte. Der Arzt hat mein Bein vor einer Amputation gerettet", erklärte Vonn damals.

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