Ski-Star musste unters Messer

Doppel-Olympiasiegerin am Meniskus operiert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ski-Doppel-Olympiasiegerin Federica Brignone muss sich am Dienstag erneut einer Operation am linken Bein unterziehen. Dies teilte die Italienerin in den sozialen Netzwerken mit. "Mein Bein wird weiterhin besser, aber leider habe ich bei einigen Aktivitäten und beim Skifahren noch Schmerzen", schrieb die 36-Jährige. Gemeinsam mit ihrem Ärzteteam habe sie sich deshalb dazu entschieden, erneut zu operieren. Die Verletzung hatte sie schon im April vergangenen Jahres zugezogen.

Folgen vom schweren Crash aus Saison 2025

Hauptziel sei es, eine eingesetzte Platte zu entfernen und den betroffenen Bereich zu reinigen. Zudem bestehe die Möglichkeit, auch den Meniskus zu behandeln. Diese Entscheidung werde erst während des Eingriffs getroffen. Brignone leidet noch immer unter den Folgen ihres schweren Sturzes vom 3. April 2025 bei den italienischen Meisterschaften im Val di Fassa. Dabei hatte sie sich am linken Bein unter anderem einen Bruch des Tibiaplateaus und des Wadenbeinkopfes sowie Verletzungen des vorderen Kreuzbandes im Knie zugezogen.

Wieder im Training für neue Saison

Trotz der schweren Verletzungen gelang der aus dem Aostatal stammenden Skiläuferin eine bemerkenswerte Rückkehr. Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo gewann Brignone Gold im Super-G und im Riesentorlauf. Zuletzt hatte sie wieder mit dem Training für die kommende Weltcup-Saison begonnen.