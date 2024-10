Neue Vorwürfe gegen Star-Koch Schuhbeck, aber dieser Hollywood-Star steht zu ihm

Seit Monaten sitzt Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung hinter Gittern und könnte sogar noch eine weitere Strafe ausfassen

Der 75-jährige Star-Koch Alfons Schuhbeck verbüßt zur Zeit eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung in München. Jetzt wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft erneut gegen ihn ermittelt. Schuhbeck soll im Zusammenhand mit staatlichen Corona-Hilfen einen sechsstelligen Betrag bei elf Firmen abgezweigt haben. Das könnte weitreichende Folgen für den einstigen Society-Liebling haben.

Alfons Schuhbeck

"Die neuen Ermittlungen belasten ihn natürlich sehr. Besonders schlimm ist, dass deswegen seine Hafterleichterungen zurückgenommen wurden.", so Schuhbecks Anwalt. Seit Februar ist der Koch im offenen Vollzug und hat sogar zweimal im Monat Freigang. Dieser ist jetzt bis auf weiteres gestrichen. Dazu kommt, dass auch seine Haftstrafe verlängert werden könnte, falls er schuldig gesprochen wird. "Die Ermittlungen in diesem Verfahren sind bereits weit fortgeschritten, mit einem Abschluss des Verfahrens ist relativ zeitnah zu rechnen.", so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Alfons Schuhbeck und Arnold Schwarzenegger

Einer steht aber nach wie vor zu Schuhbeck. Sein alter Freund Arnold Schwarzenegger soll erst kürzlich mit Schuhbeck telefoniert und ihm Mut zugesprochen haben. Die beiden sind seit vielen Jahren befreundet und halten auch nach der Verurteilung des Kochs immer noch Kontakt. "Arnold vergisst seine Freunde nie", so ein Bekannter.