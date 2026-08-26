Ski-Juwel tritt mit 22 Jahren plötzlich zurück

Die 22-jährige Schweizer Skirennfahrerin Sarina Dörig hat mit sofortiger Wirkung ihr Karriereende im Leistungssport erklärt. Die Abschiedsbotschaft veröffentlichte sie auf Instagram.

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Die Appenzellerin Sarina Dörig galt als eine der talentiertesten Slalom-Fahrerinnen der Schweiz. Sie startete für den Skiclub Steinegg und gehörte zuletzt der Trainingsgemeinschaft Appenzell (TGA) an. Nun hat die Athletin ihre aktive Laufbahn im Alter von 22 Jahren beendet. Über ihren Instagram-Account wandte sie sich an die Öffentlichkeit und blickte auf ihre Zeit im Sport zurück.

Blick auf die vergangenen Jahre

In ihrem Abschiedsposting drückte Dörig die Bewegtheit über den Schritt aus. "Wenn ich heute zurückblicke, wird mir erst richtig bewusst, wie viel hinter all diesen Jahren steckt. So viele Trainingsstunden, Renntage, Reisen, Nervosität am Start, unvergessliche Momente, Erfolge, Enttäuschungen und immer wieder der Wille, weiterzumachen", schrieb sie auf der Plattform.

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Leidenschaft für den Skisport

Der Sport prägte ihr Leben über einen langen Zeitraum hinweg. "Der Skisport war für mich nie einfach nur ein Sport. Er war mein Alltag, meine Leidenschaft und über viele Jahre mein größter Traum. Ich durfte unglaublich viel erleben, an meine Grenzen gehen, über mich hinauswachsen und vor allem ganz viel fürs Leben lernen", meinte die Athletin weiter.

Dankbarkeit trotz schmerzhaftem Abschied

Trotz der Schwere der Entscheidung blickt Dörig positiv auf die Zeit zurück. "Nun endet dieser Weg für mich. Und auch wenn es wehtut, dieses Kapitel zu schließen, überwiegt beim Zurückblicken vor allem eines: Dankbarkeit." Weiter schrieb sie: "Dankbarkeit für all die Erinnerungen, für die Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, und dafür, dass ich meinen Traum so lange leben durfte."

Schlussstrich mitten in der Vorbereitung

Abschließend betonte Dörig: "Ein großer Teil meines Lebens geht zu Ende, aber all das, was ich auf diesem Weg erleben durfte, nehme ich für immer mit." Der Zeitpunkt der Verkündung fällt mitten in die Vorbereitung auf die neue Saison, in der viele andere Athletinnen ihre Skitage erhöhen sowie erste Rennen bestreiten.