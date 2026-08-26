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Corinna Schumacher: Start für ein neues Leben

SR
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Eine Frau lächelt in die Kamera, im Hintergrund stehen mehrere Personen im Freien.
© Getty Images
Ein großer Traum von Corinna Schumacher und ihrer Tochter Gina-Maria Bethke wird Wirklichkeit: Auf Mallorca laufen die Bauarbeiten für ihr neues Pferdeparadies.
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Seit dem Jahr 2021 besitzt die 57-jährige Corinna Schumacher gemeinsam mit ihrer 29-jährigen Tochter Gina-Maria Bethke ein etwa 54.000 Quadratmeter großes Grundstück in der Nähe des Ortes Port d’Andratx.

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Bauarbeiten

Nachdem es auf dem weitläufigen Areal lange Zeit ruhig geblieben war, haben die Bauarbeiten für die geplante Ranch mittlerweile begonnen. Mutter und Tochter verwirklichen dort ein Anwesen, das vollständig auf ihre Leidenschaft für den Pferdesport ausgerichtet ist.

Zwei Frauen stehen nebeneinander vor einem roten Rennwagen.
Corinna Schumacher mit Tochter Gina. © Getty Images

Erste Konturen der Anlage erkennbar

Auf dem Gelände zeichnen sich die Strukturen der künftigen Gebäude bereits ab. Die Pläne für das neue Anwesen umfassen folgende Elemente:

  • Mehrere zusammenhängende Gebäudekomplexe auf dem riesigen Areal.
  • Moderne Stallungen für die Unterbringung von bis zu 20 Tieren.
  • Eine vollständige Ausrichtung der Fläche auf die Bedürfnisse der Pferde.
Zwei Personen gehen neben einem roten Geländer bei einem Formel-1-Event in Baku, Aserbaidschan.
Mick Schumacher und Mama Corinna Schumacher. © NurPhoto via Getty Images

Bauarbeiten auf dem Areal gestartet

Nachdem bereits im Mai über die Planungen für die Ranch auf Mallorca berichtet worden war, befindet sich das Projekt nun in der aktiven Umsetzung. Die Arbeiten schreiten voran, um das Anwesen für die Familie und ihre Tiere fertigzustellen.

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