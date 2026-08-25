Nach Abschied: Michelle feiert Live-Comeback

Etwas mehr als zwei Monate nach ihrem offiziellen TV-Abschied beim "Schlagerbooom Open Air 2026" in Kitzbühel meldet sich die Künstlerin zurück. Nach vierunddreißig Jahren im Rampenlicht hatte sie ihre musikalische Karriere eigentlich für beendet erklärt, um neue Wege einzuschlagen.

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Der geplante Live-Auftritt wird sich maßgeblich von ihren früheren Konzert-Tourneen unterscheiden. Am 14. November 2026 lädt Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer heißt, zu einem Abend unter dem Titel "Nachtgedanken mit Michelle" ein.

Auffällig an diesem Projekt ist vor allem die Namenswahl der Künstlerin. Obwohl sie der Musikbranche den Rücken gekehrt hat, tritt sie bei dem Termin im Saarland weiterhin unter ihrem altbekannten Schlager-Künstlernamen auf.

Ursprünglich sahen die Pläne nach dem Karriereende anders aus. Die Künstlerin hatte angekündigt, unter dem spirituellen Namen "Wakan" – einem indigenen Begriff für heilige Energie – als Heilerin tätig zu werden. Dieses Pseudonym scheint sie für ihren ersten physischen Live-Auftritt jedoch nicht zu nutzen, sondern vertraut auf ihre etablierte Identität als Michelle.

Parallel zu dem Live-Termin im November wird auch im Internet ein neues Projekt gestartet. Am 31. August geht ihre Webseite "Michelle Healing" online. Auf dieser Plattform wird für die Nutzer und Fans voraussichtlich ein persönlicher Log-in erforderlich sein, um die spirituellen Dienste der Heilerin in Anspruch nehmen zu können.

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Erklärung zur neuen Berufung

Ihre Motivation für diesen drastischen beruflichen Wandel hatte die Sängerin bereits im Vorfeld dargelegt. Gegenüber bild.de erklärte sie im Juni dieses Jahres ihre neue Lebensaufgabe mit sehr persönlichen Worten.

Sie betonte damals wörtlich: "Ich möchte Menschen helfen, zu heilen. Nicht mehr nur mit Musik. Sondern direkt. Persönlich. Tiefgehend."

Diese Worte verdeutlichen, dass der anstehende Abend in primär auf den spirituellen Austausch und persönliche Gespräche ausgelegt sein wird. Für die treuen Anhänger der Schlagersängerin bietet die Veranstaltung somit die Gelegenheit, die Künstlerin abseits von großen Showbühnen und Scheinwerferlicht in einer völlig neuen, ruhigen Rolle zu erleben. Wie das neue Konzept von den Fans angenommen wird, bleibt abzuwarten.