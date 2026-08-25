GZSZ-Star Raúl Richter kontert Gagen-Kritik

Der Schauspieler Raúl Richter muss sich derzeit kritischen Stimmen bezüglich seiner Teilnahme an diversen Reality-Formaten stellen. In einer klaren Stellungnahme rechtfertigt der ehemalige GZSZ-Darsteller seine Entscheidung und spricht offen über die Beweggründe für seine Ausflüge in das Unterhaltungsfernsehen.

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Raúl Richters (39) schauspielerische Werdegang begann vor allem mit seiner langjährigen Rolle bei der RTL-Serie "GZSZ", wo er von 2007 bis 2014 zum festen Ensemble gehörte. Nach seinem Ausstieg folgten verschiedene berufliche Stationen, ehe er vermehrt in Reality-TV-Formaten in Erscheinung trat. Unter anderem war er bereits im Dschungelcamp, im "Sommerhaus der Stars", bei "The 50" und in der "Villa der Versuchung" zu sehen.

Aktuell nimmt er an der Kuppelshow "Are You The One? – Reality Stars in Love" teil, um sein sogenanntes "Perfect Match" zu finden. Diese berufliche Umorientierung stieß bei Teilen des Publikums auf Unverständnis, da einige Zuschauer ihn lieber ausschließlich in klassischen Schauspielrollen sehen würden. Richter lässt diese Vorwürfe jedoch nicht unkommentiert im Raum stehen.

Persönliche Beweggründe und das Streben nach Abenteuern

Auf die Kritik der Zuschauer und die Frage nach seinen genauen Beweggründen für die Teilnahme an der Dating-Show reagiert der Schauspieler mit pragmatischen Worten. Nach der Trennung von seiner langjährigen Partnerin Vanessa Schmitt, mit der er sieben Jahre liiert und zeitweise sogar verlobt war, war er wieder alleinstehend. Das offizielle Liebes-Aus des Paares wurde Anfang des Jahres 2026 öffentlich bekannt gegeben.

Die Einladung zu der Reality-Show kam für ihn daher zu einem passenden Zeitpunkt, um einen neuen Lebensabschnitt einzuläuten. Seine Gefühlslage beschreibt der Schauspieler rückblickend sehr direkt: "Ich war Single, hatte Bock auf Abenteuer, Sonne, bisschen Urlaubsflirterei."

Den deutlichen Altersunterschied zu den anderen Teilnehmern der Sendung, die von Sophia Thomalla moderiert wird, nimmt er mit Humor und stellt fest: "Ich war ja da fast wie so ein Klassenlehrer."

Finanzieller Anreiz

Neben dem persönlichen Wunsch nach Abwechslung und neuen Erfahrungen macht der Schauspieler auch kein Geheimnis aus den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seiner Teilnahme. Er vertritt die Ansicht, dass die Arbeit im Fernsehen angemessen entlohnt werden muss und man die finanziellen Angebote nicht ignorieren sollte.

In der Branche ist die Bezahlung für Reality-Formate oft ein entscheidender Faktor, den der ehemalige Seriendarsteller offen anspricht: "Und natürlich schmeckt so 'ne Gage auch. Ich mach Fernsehen jetzt nicht ehrenamtlich."

Die Forderungen aus Teilen des Publikums, er solle sich auf die reine Schauspielerei konzentrieren, kann er dementsprechend nicht nachvollziehen. Er empfindet diese Einmischung in seine Karriereplanung als unangebracht: "Und ich find's teilweise auch 'n bisschen vermessen von den Leuten zu sagen, dass ich lieber bei der Schauspielerei bleiben soll."

Selbstbestimmung bei der Berufswahl im Fokus

Für den Darsteller steht fest, dass die Entscheidung über den persönlichen Karriereweg und die Art des Gelderwerbs ausschließlich bei der betroffenen Person selbst liegen sollte. Er plädiert für mehr Gelassenheit und Akzeptanz gegenüber unterschiedlichen beruflichen Wegen im Unterhaltungssektor.

Sein abschließendes Fazit zu der anhaltenden Debatte fällt daher sehr eindeutig aus: "Ich finde, das sollte jeder selbst entscheiden können – kann zum Glück auch jeder –, wie er sein Geld verdient."

Damit macht er deutlich, dass er auch in Zukunft eigenständig entscheiden wird, in welchen TV-Formaten er auftritt, unabhängig von den Erwartungen der traditionellen Soap-Zuschauer.