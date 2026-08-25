Amira Aly: Ihr Baby-Geheimnis ist gelüftet!

Bisher hielt sich die hochschwangere Moderatorin mit konkreten Details zum Geschlecht ihres ungeborenen Kindes bedeckt. Doch das Rätselraten hat nun endlich ein Ende, denn die Katze ist aus dem Sack und die Freude ist groß.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie die deutsche BILD berichtet, steht das Baby-Glück der Moderatorin unter einem ganz besonderen Stern. Für Amira Aly ist es bereits die dritte Schwangerschaft, doch dieses Mal fühlt sich alles noch einmal völlig neu und einzigartig an. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem bekannten ProSieben-Moderator Christian Düren, blickt sie voller Vorfreude auf die Geburt.

Für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind, und die Spannung in den vergangenen Wochen war kaum zu überbieten. Während die Fans im Netz wild spekulierten, bereitete sich die Familie im Stillen auf den neuen Lebensabschnitt vor.

Große Aufregung im Patchwork-Familienglück

Nun ist das süße Geheimnis gelüftet: Es wird ein Mädchen! Für die zweifache Mutter ist diese Nachricht eine absolute Sensation. Aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher hat sie bereits zwei Söhne, die sich nun auf ein kleines Geschwisterchen freuen dürfen.

Amira Aly verriet im Gespräch mit BILD sichtlich gerührt, dass sie sich riesig freuen und gleichzeitig der Gedanke, bald eine Mädchenmama zu sein, für sie etwas ganz Neues sei. Auch bei ihren Söhnen ist die Begeisterung riesengroß, denn die beiden Buben können es kaum erwarten, ihr neues Geschwisterchen endlich in den Armen zu halten. Auf Instagram erzählte die Podcasterin bereits, wie liebevoll ihre Kinder mit der Schwangerschaft umgehen. Die Buben fragen demnach ständig, wann das Baby endlich da ist, streicheln regelmäßig den Bauch der Mama und verabschieden sich jeden Abend mit einem herzlichen Gruß an das Baby. Dass sie eine kleine Schwester bekommen, wissen die Söhne übrigens schon etwas länger und haben das Geheimnis eisern gehütet.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Wertvolle Tipps für die neue Rolle als Mädchenmama

Da ein Mädchen für die erfahrene Bubenmama absolutes Neuland ist, hat sich Amira Aly bereits professionelle und freundschaftliche Unterstützung gesucht. In ihrem brandneuen Videopodcast spricht sie offen über diese neue Herausforderung. Ihre erste Gesprächspartnerin ist keine Geringere als die erfahrene TV-Moderatorin Marlene Lufen.

Marlene Lufen hat selbst eine Tochter und einen Sohn großgezogen und steht Amira mit Rat und Tat zur Seite. Amira Aly schwärmte nach dem emotionalen Gespräch, dass Lufen ihr eine tolle neue Perspektive darauf gegeben habe. Diese wertvollen Tipps für den Alltag mit einer Tochter helfen der werdenden Mutter, sich seelisch auf das neue Abenteuer vorzubereiten.

Neues Podcast-Format startet in Kürze

Die Einblicke gibt es bald für alle Fans im Detail zu hören. Am 25. August feiert der neue Videopodcast "Amira + 1" seine Premiere auf der Plattform Podimo. Jede Woche wird die Moderatorin dort einen neuen Gast begrüßen, darunter Menschen aus ihrem privaten Umfeld, Prominente oder ausgewiesene Experten.

Amira Aly gibt immer wieder intime Einblicke auf Instagram. © Instagram

Die Themen im neuen Podcast versprechen jede Menge Tiefgang und behandeln alle Facetten des modernen Familienlebens. Neben der Schwangerschaft und den körperlichen Veränderungen stehen auch die Herausforderungen im bunten Patchwork-Familienleben sowie Beziehungen und Partnerschaften im Rampenlicht im Fokus. Zudem wird der oft schwierige Spagat zwischen Familie, Öffentlichkeit und beruflichen Projekten ausführlich thematisiert. Für die treue Fangemeinde bedeutet das neue Format vor allem, dass es endlich mehr als nur kurze Updates in den Instagram-Storys gibt. Die Hörerinnen und Hörer dürfen sich auf ausführliche, ehrliche Gespräche und ganz neue Facetten aus dem Leben von Amira Aly freuen. Das nächste Kapitel in ihrem Leben hat somit offiziell begonnen, und die Vorfreude auf die kleine Tochter wächst mit jedem Tag.