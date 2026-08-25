Natascha Ochsenknecht zeigt Gesicht nach OP

Die Reality-TV-Darstellerin Natascha Ochsenknecht ist für ihre ungeschminkte Ehrlichkeit bekannt. Nun präsentierte die Designerin ihren Fans das endgültige Resultat ihrer jüngsten Straffung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seit Jahren schätzen Natascha Ochsenknechts Fans an ihr besonders, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und sich stets authentisch präsentiert. Diese Transparenz stellte die dreifache Mutter nun erneut unter Beweis: Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigte sie ganz offen und ungeschminkt das Ergebnis ihrer jüngsten Operation und der begleitenden kosmetischen Behandlungen im Gesicht.

Der chirurgische Eingriff, dem sich die Designerin unterzogen hat, diente der optischen Verjüngung. Anstatt den Eingriff heimlich durchführen zu lassen, wie es im Showgeschäft nach wie vor weit verbreitet ist, dokumentierte sie den gesamten Heilungsprozess für ihre treue Community.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Details der Augenlid-Straffung

Bei dem Eingriff handelte es sich um eine gezielte operative Entfernung überschüssiger Haut am Hals. Die Designerin betonte, dass es ihr wichtig gewesen sei, wieder einen wacheren und frischeren Blick zu erhalten, ohne dabei ihre charakteristische Mimik zu verlieren:

Mit diesem ehrlichen Umgang bricht sie ein Tabu, das in der oft so künstlichen Promiwelt noch immer stark verankert ist.

Natascha Ochsenknecht im Jänner 2026 © Getty Images

Positive Resonanz und Zuspruch im Netz

Die Reaktionen ihrer Fangemeinde auf die Veröffentlichung des Vorher-Nachher-Vergleichs fielen überwiegend positiv aus. In den Kommentarspalten unter ihren Beiträgen erntete die Designerin viel Lob für ihren Mut, sich so verletzlich und ehrlich zu zeigen. Viele Hörerinnen und Hörer ihrer Formate betonten, dass diese ungeschönte Darstellung des Heilungsprozesses eine willkommene Abwechslung zu den oft stark bearbeiteten Bildern anderer Influencer sei.

Auch innerhalb ihrer Familie wird die Offenbarungsbereitschaft von Natascha Ochsenknecht tatkräftig unterstützt. Der Ochsenknecht-Clan, der durch seine eigene Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" regelmäßig tiefe Einblicke in sein Privatleben gewährt, ist für seinen unkonventionellen und direkten Umgang mit persönlichen Themen bekannt.