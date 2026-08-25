oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Ergebnis

Natascha Ochsenknecht zeigt Gesicht nach OP

SR
von
Natascha Ochsenknecht
© Getty Images
Die Reality-TV-Darstellerin Natascha Ochsenknecht ist für ihre ungeschminkte Ehrlichkeit bekannt. Nun präsentierte die Designerin ihren Fans das endgültige Resultat ihrer jüngsten Straffung.
OE24 auf Google bevorzugen

Seit Jahren schätzen Natascha Ochsenknechts Fans an ihr besonders, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und sich stets authentisch präsentiert. Diese Transparenz stellte die dreifache Mutter nun erneut unter Beweis: Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigte sie ganz offen und ungeschminkt das Ergebnis ihrer jüngsten Operation und der begleitenden kosmetischen Behandlungen im Gesicht.

Auch interessant

König Harald im Spital: So geregelt ist die norwegische Thronfolge

Frau aus Eifersucht mit zwei Messern brutal verstümmelt

Enthüllt: Regierung kostet uns 121.000 Euro am Tag

Der chirurgische Eingriff, dem sich die Designerin unterzogen hat, diente der optischen Verjüngung. Anstatt den Eingriff heimlich durchführen zu lassen, wie es im Showgeschäft nach wie vor weit verbreitet ist, dokumentierte sie den gesamten Heilungsprozess für ihre treue Community.

Die Details der Augenlid-Straffung

Bei dem Eingriff handelte es sich um eine gezielte operative Entfernung überschüssiger Haut am Hals. Die Designerin betonte, dass es ihr wichtig gewesen sei, wieder einen wacheren und frischeren Blick zu erhalten, ohne dabei ihre charakteristische Mimik zu verlieren:

Mit diesem ehrlichen Umgang bricht sie ein Tabu, das in der oft so künstlichen Promiwelt noch immer stark verankert ist.

Natascha Ochsenknecht im Jänner 2026 © Getty Images

Positive Resonanz und Zuspruch im Netz

Die Reaktionen ihrer Fangemeinde auf die Veröffentlichung des Vorher-Nachher-Vergleichs fielen überwiegend positiv aus. In den Kommentarspalten unter ihren Beiträgen erntete die Designerin viel Lob für ihren Mut, sich so verletzlich und ehrlich zu zeigen. Viele Hörerinnen und Hörer ihrer Formate betonten, dass diese ungeschönte Darstellung des Heilungsprozesses eine willkommene Abwechslung zu den oft stark bearbeiteten Bildern anderer Influencer sei.

Auch innerhalb ihrer Familie wird die Offenbarungsbereitschaft von Natascha Ochsenknecht tatkräftig unterstützt. Der Ochsenknecht-Clan, der durch seine eigene Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" regelmäßig tiefe Einblicke in sein Privatleben gewährt, ist für seinen unkonventionellen und direkten Umgang mit persönlichen Themen bekannt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

GZSZ-Star Raúl Richter kontert Gagen-Kritik

Horror-Sturz von Nachwuchs-Adler Orter

Natascha Ochsenknecht zeigt Gesicht nach OP

Große Versöhnung? Wende im Ochsenknecht-Eklat

Sorge: Cathy Hummels auf Krücken gesichtet

14-jähriges Mädchen mit 1,44 Promille

Kates Onkel Gary teilt im TV gegen Meghan aus

Hubert Fella gibt gerettete Hündin ab: Wut im Netz

18 Chinesen nach Kritik an Behörden in der Psych

Frau fängt Monster-Alligator