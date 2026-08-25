Sorge: Cathy Hummels auf Krücken gesichtet

Eigentlich gehören Sport und regelmäßige Bewegung für die leidenschaftliche Fitness-Liebhaberin fest zum täglichen Leben. Vor fünf Wochen nahm eine Inlineskate-Runde jedoch ein unerwartet schmerzhaftes Ende, als sie schwer zu Sturz kam.

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Der Inlineskating-Sturz auf dem Asphalt hatte gravierende körperliche Folgen für Moderatorin Cathy Hummels (38), die kürzlich noch als Kandidatin in der RTL-Show "Die Verräter" im Fernsehen zu sehen war. Nach einer eingehenden Untersuchung im Spital stellten die Ärzte einen Bruch des Schienbeinkopfes fest. Zudem wurde an der Innenseite ihres linken Knies ein weiterer Knochen angebrochen, was die Situation zusätzlich erschwert.

Diese schwere Doppel-Verletzung zwang die sonst so aktive Sportlerin zu einer strikten Ruhephase. Mittlerweile hat sich ihr Zustand zwar etwas verbessert, doch im Alltag ist sie nach wie vor auf Unterstützung angewiesen. Die Moderatorin betonte im Gespräch mit BILD, dass es ihr den Umständen entsprechend wieder ganz gut gehe, sie sich jedoch weiterhin sehr vorsichtig bewegen müsse.

Eine Krücke als ständige Stütze im Alltag

Um den Alltag zu bewältigen und das verletzte Bein zu schonen, greift sie derzeit auf eine Gehhilfe zurück. Die Krücke schränkt sie nach eigenen Angaben jedoch nicht ein, sondern dient ihr als unverzichtbares Hilfsmittel, um die Balance zu halten und Fehlbelastungen zu vermeiden. Sie erklärte gegenüber BILD, dass die Krücke ihre wichtige Stütze sei, damit sie beim Laufen gerade bleibe und den Heilungsprozess nicht gefährde.

Neben der klassischen Schonung setzt die Moderatorin bei ihrer Genesung auf moderne Heilmethoden. Sie wendet eine sogenannte Frequenztherapie an, bei der durch Ultraschall- oder Stoßwellenimpulse die Durchblutung des Knochens angeregt werden soll, um den Heilungsvorgang aktiv zu unterstützen.

Medizinische Einordnung der Frequenztherapie

Zu dieser speziellen Behandlungsmethode äußerte sich der erfahrene Kniechirurg Dr. Dirk Eiwanger von der Atos Klinik in Wiesbaden. Im Gespräch mit BILD erklärte der Mediziner, dass diese Therapie durchaus eine adäquate Möglichkeit darstelle, jedoch nicht zwingend als universeller Heilsbringer anzusehen sei. Bei einer normalen Knochenqualität heile ein solcher Bruch in der Regel auch ohne zusätzliche physikalische Maßnahmen.

Dr. Dirk Eiwanger betonte, dass die Frequenztherapie vor allem als unterstützende Maßnahme zu verstehen sei, um die Knochenneubildung zu fördern. In seiner orthopädischen Fachklinik werde diese Methode insbesondere dann herangezogen, wenn ein Knochen nach einer üblichen Heilungsdauer von sechs bis acht Wochen noch keine ausreichende Stabilität aufweist.

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Kreative Lösung beim eigenen Fitness-Event

Wie widerstandsfähig die Moderatorin mit solchen Rückschlägen umgeht, bewies sie kürzlich bei ihrem eigenen Sport-Event mit dem Namen "Cathylates" im Münchner Olympiapark. An dem Ort, an dem sich normalerweise alles um intensive Bewegung, Reformer Pilates und schweißtreibendes Training dreht, musste die Gastgeberin dieses Mal selbst die Rolle der Zuschauerin einnehmen.

Um bei ihrem eigenen Event nicht mit einer gewöhnlichen medizinischen Gehhilfe zwischen den Gästen herumlaufen zu müssen, ließ sie sich eine kreative Alternative einfallen. Sie entwarf kurzerhand eine eigene hölzerne Gehhilfe im Design ihrer Fitnessmarke. Gegenüber BILD erklärte sie schmunzelnd, dass sie an diesem besonderen Tag nicht mit einer normalen Krücke herumlaufen wollte, weshalb sie sich die spezielle Cathylates-Holzkrücke gebaut habe, um stets das Beste aus der Situation zu machen.