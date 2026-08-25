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Nach Bühnen-Abschied:

Schlager-Star Michelle kündigt neuen Live-Termin an

Michelle
© Getty Images
Nach ihrem Abschied von der Musikbühne meldet sich Schlager-Star Michelle überraschend mit Neuigkeiten zurück. Die Sängerin hat einen ersten persönlichen Live-Termin angekündigt.
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Der erste Auftritt nach dem Karriereende ist für Samstag, 14. November, 20:00 Uhr, im Saalbau der saarländischen Kreisstadt St. Wendel angesetzt. Unter dem Titel "Nachtgedanken mit Michelle" lädt die Künstlerin zu einer zweistündigen Veranstaltung ein, für die Karten ab sofort für 39 Euro erhältlich sind. Zudem geht am Montag ihre neue Webseite "Michelle Healing" an den Start, auf der für die Inanspruchnahme spiritueller Dienste ein persönlicher Log-in erforderlich ist.

Rückkehr unter vertrautem Namen

Bei der Ankündigung überrascht die eigentlich Tanja Hewer heißende Sängerin mit der Wahl ihres Namens. Obwohl sie ursprünglich angekündigt hatte, unter dem spirituellen Namen "Wakan" – was für heilige Energie steht – als Heilerin zu arbeiten, nutzt sie für den Termin ihren gewohnten Künstlernamen. Gegenüber "bild.de" erklärte die 54-Jährige zu ihrer Motivation: "Ich möchte Menschen helfen, zu heilen. Nicht mehr nur mit Musik. Sondern direkt. Persönlich. Tiefgehend."

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Michelle und Florian Silbereisen
Michelle und Florian Silbereisen © Getty Images

Der Schritt weg von der großen Musikbühne war für die dreifache Mutter und Großmutter emotional belastend. In ihrem Livestream-Format sprach sie offen über den Schmerz, der mit dem Ende ihrer 34-jährigen Karriere verbunden ist, sowie über den Verlust täglicher Begegnungen mit gewohnten Weggefährten. Beim TV-Abschied beim Schlagerbooom Open Air in Kitzbühel hatte Moderator Florian Silbereisen die Künstlerin unter ihrem bürgerlichen Namen Tanja Gisela Hewer verabschiedet, mit den Worten: "Aus Michelle wird nun wieder Tanja. Alles Gute, Tanja!" Nun schlägt die Sängerin mit dem Abend in St. Wendel eine Brücke zwischen ihrer Vergangenheit und der Zukunft.

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