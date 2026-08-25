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Kult-Rapper Sido verzichtet in Zukunft auf Alkohol

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© WireImage
Rapper Sido hat sich entschieden, komplett auf Alkohol zu verzichten. Im Netz spricht der 45-jährige Musiker über seinen Wandel und präsentiert zeitgleich ein neues Musikprojekt.
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Der 45-jährige Deutsch-Rapper Sido trinkt keinen Alkohol mehr. Das gab er im YouTube-Format "Deutschrap ideal" bekannt. Der Verzicht falle ihm nicht schwer, da Alkohol für ihn "das Tor für das Böse" öffne. Der kurze Spaß und die Tage danach, an denen es ihm schlecht gehe und der Alkohol nicht mehr schmecke, würden dies für ihn nicht mehr aufwiegen. "Und deswegen macht das für mich keinen Sinn mehr", betonte der Rapper. Unter dem Video drücken viele Zuschauer ihre Zustimmung aus. Ein Nutzer schrieb: "Faszinierend, wie die meisten Rapper, wenn du sie 20 Jahre begleitest, sich entwickeln! Geiler Typ!" Am Freitag erschien zudem seine neue Single "Issa", die in den sozialen Netzwerken gefeiert wird.

Neuer Song mit Sohn Bo

In dem Lied rappt Sido über seinen Weg vom Berliner Block zum Superstar. Im Refrain heißt es: "Er ist ein Mann, er ist bescheiden und zufrieden isser." Der Musiker klingt dabei kraftvoll wie zu Beginn seiner Karriere, gleichzeitig gereifter und geerdeter. Zum ersten Mal wirkt auch sein 13-jähriger Sohn Bo auf dem Track mit. Ganz am Schluss des Lieds setzt dieser ein: "Er ist ein Mann, er ist bescheiden und zufrieden isser. Er ist krank, er ist im Reinen und Berliner isser. Bei Verstand isser, einer von den Guten isser und wegen sein' klein'n Rudel isser kugelsicher." Im dazugehörigen Video tragen beide schwarze Kleidung, Sonnenbrillen und Rosenkränze.

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Frische Energie durch alkoholfreies Leben

Sido
Sido © Instagram

Der bewusste Verzicht auf Alkohol behindere Sidos Kreativität nach eigenen Angaben keineswegs. Im Gegenteil: Die Abstinenz lenke seine Energie neu und führe zu einer frischen Welle der Kreativität. Im Video ist zudem eine transparente Replik seiner Totenkopf-Chrome-Maske aus den frühen 2000er-Jahren zu sehen – ein visueller Verweis auf seine Anfänge. In der Vergangenheit sprach der Musiker immer wieder über Alkohol- und Drogenprobleme, die er nun hinter sich gelassen zu haben scheint.

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