Kein Privatjet für William und Kate

Während Prinz Harry im Luxusjet nach Großbritannien reist, setzt Prinz William auf den Linienflug. Die Familie von Thronfolger William reiste ganz gewöhnlich aus dem Urlaub ab.

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Am Mittwoch landeten Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern in ihrer alten Heimat. Zur selben Zeit hieß es für Prinz William und Catherine, Princess of Wales, Abschied nehmen aus der schottischen Idylle. Das Paar bestieg Anfang dieser Woche gemeinsam mit den drei Kindern einen ganz normalen Linienflug in Richtung Süden.

Tradition für die Familie Wales

Für Prinz William und Kate ist die Wahl eines gewöhnlichen Passagierfliegers eine gewohnte Tradition. Im Urlaub verzichtet die fünfköpfige Familie regelmäßig auf die Nutzung von Privatjets. Das berichtete das "Hello!"-Magazin über die Abreise von Schloss Balmoral.

Prinz William und Prinzessin Kate © Getty Images

Großer Kontrast bei der Anreise

Die Wahl des gewöhnlichen Transportmittels bildet einen deutlichen Kontrast zur parallelen Anreise von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Ausgerechnet als William und Kate noch in den Highlands weilten, verkündeten der 41-Jährige und die 45-Jährige ihre Rückkehr nach Großbritannien.

Rückkehr im luxuriösen Privatjet

Prinz Harry und Meghan © AFP via Getty Images

Zusammen mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) reisten Harry und Meghan am Mittwoch für diesen Neuanfang im luxuriösen Privatjet aus Kalifornien an. Damit stehen die beiden unterschiedlichen Anreisen der royalen Brüder im direkten Vergleich. Man muss fairerweise allerdings erwähnen, dass Harry und seine Familie aus dem fernen Kalifornien anreisten und neben ihren Kindern auch noch ihre Hunde dabei hatten.