Schlagerstar Holzner rechnet mit TV-Sendern ab

Die Steirerin spricht offen über die harten Praktiken der TV-Anstalten. Sie kritisiert die Vergabepraxis von Fernsehauftritten und die damit verbundenen, oft kurzfristigen Konzertabsagen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Viele Schlagerfans reagieren verärgert, wenn Konzerte kurzfristig abgesagt oder verschoben werden müssen. Oft wird die Schuld fälschlicherweise bei den Künstlern gesucht, doch hinter den Kulissen stecken meist strenge vertragliche Verpflichtungen durch die großen Sendeanstalten. Diese Fernsehklauseln verpflichten die Musiker dazu, fest gebuchte Live-Auftritte abzusagen, sobald ein prestigeträchtiger TV-Termin vergeben wird. Natalie Holzner kritisiert diese Praxis im Gespräch mit dem Portal Schlager.de scharf.

Laut der Sängerin haben die Künstler in Wahrheit gar keine Wahl, da Fernsehshows für das Fortkommen und das Überleben in der Branche essenziell sind. Jeder Musiker müsse auf sich selbst schauen und sicherstellen, dass die eigene Karriere vorangetrieben wird. Das eigentliche Problem liege daher nicht beim Verhalten der Künstler, sondern bei der rücksichtslosen Vergabepraxis der verantwortlichen Fernsehredaktionen.

Wochenlanges Hingehaltenwerden sorgt für Frust

Ein wesentlicher Kritikpunkt von Natalie Holzner ist das lange Warten auf eine verbindliche Zusage der TV-Stationen. Die Sender würden die Künstler oft monatelang im Ungewissen lassen und Zusagen erst im allerletzten Moment erteilen. Natalie Holzner bezeichnet dieses Vorgehen mancher Sender wortwörtlich als eine "absolute Sauerei", da es eine verlässliche Planung für die Künstler und die Konzertveranstalter schlicht unmöglich mache.

Diese Praxis führt zu einem enormen organisatorischen Chaos. Veranstalter, die bereits viel Geld in Werbung und Infrastruktur für ein Konzert investiert haben, stehen plötzlich ohne Hauptact da, während die enttäuschten Fans auf ihren Tickets sitzen bleiben. Die Sängerin fordert hier ein dringendes Umdenken der Senderverantwortlichen, um die Live-Branche nicht weiter zu beschädigen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Extremer Stress hinter den Kulissen großer Shows

Wie belastend diese Situation für die Musiker persönlich sein kann, hat Natalie Holzner bereits am eigenen Leib erfahren müssen. Die Künstlerin, die dem Publikum unter anderem durch erfolgreiche Auftritte in der bekannten ARD-Unterhaltungsshow "Immer wieder sonntags" ein Begriff ist, geriet vor kurzem in einen massiven Terminkonflikt.

Für den Auftritt bei der prestigeträchtigen Musikshow "Starnacht aus der Wachau" erhielt sie die finale Bestätigung erst so spät, dass im Hintergrund ein logistischer Kraftakt nötig wurde. Dieser extreme Stress belaste die Künstler physisch wie psychisch und nehme der Arbeit jegliche Freude, schildert Holzner die Situation.