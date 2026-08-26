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Lugners "Wildsau": Sexy Schnaps-Show am Pool!

Mann reicht Frau am Pool eine Flasche, beide tragen Sonnenbrillen und Badesachen.
© Facebook
Eigentlich wurde es um die DSDS-Kandidatin in letzter Zeit etwas ruhiger. Auf Facebook meldet sich die Blondine mit einer Aktion zurück, die ihrem tierischen Spitznamen alle Ehre macht – und den Begriff "feucht-fröhlich" auf ein neues Level hebt.
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Für die Präsentation ihres hauseigenen "Wildsau Alpenkräuterbitters" wählte die Entertainerin keineswegs eine gewöhnliche Produktplatzierung. Stattdessen inszenierte sich Kelovitz lasziv am sommerlichen Poolrand und setzte dabei auf reichlich Haut und frivole Anspielungen.

In knapper, glitzernder Badebekleidung und mit dunkler Sonnenbrille liegt die Sängerin räkelnd am Beckenrand. Doch damit nicht genug der feurigen Inszenierung: Ein durchtrainierter junger Mann in Badehose – namentlich als Elias Fischer markiert – beugt sich über die Blondine und gießt ihr das hochprozentige Gebräu direkt aus der dunklen Flasche in den leicht geöffneten Mund.

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"Wet & Wild": 20 Prozent Alkohol und reichlich Provokation

Mit den Worten "Let’s get WET & WILD" garnierte Kelovitz die freizügigen Aufnahmen im Netz. Der Kräuterlikör kommt laut ihren Angaben mit 20 Prozent Alkoholgehalt daher, sei ohne Zuckerzusatz und zeige sich "wohltuend und köstlich im Abgang".

Die absurde Geschichte dahinter

Es war im Jahr 2016, als sich das Leben der als "Alpenlydia" bekannten Sängerin schlagartig auf den Kopf stellte. Ein mechanischer Darmverschluss erforderte eine Not-Operation im allerletzten Moment. "Ich wäre fast gestorben", erinnert sich Lydia Kelovitz an die dramatischen Stunden, in denen ihr die Ärzte ein Stück des Darms entfernen mussten. Seither erinnert sie eine markante Bauch-Narbe an den Überlebenskampf – und ihr Magen-Darm-Trakt reagiert extrem empfindlich auf jede noch so kleine Reizung.

Anstatt sich jedoch fügsam mit ihren dauerhaften Verdauungsproblemen abzufinden, reifte in der gewitzten Blondine ein Gedanke von herrlicher Eigendynamik: Wenn die Verdauung streikt, muss eben ein richtiger Hochprozentiger her, um den Magen wieder auf Trab zu bringen! Oder eben zu betäuben.

Kräuter-Magie gegen die Magen-Misere

Aus der Not heraus erfand die Ex-DSDS-Kandidatin kurzerhand ihren eigenen "Wildsau-Alpenkräuterbitter". Das Getränk soll gezielt gegen Verdauungsbeschwerden ankämpfen und dafür sorgen, dass auch deftige Mahlzeiten trotz geschädigter Magengruben wieder spurlos genossen werden können. Ein 20-prozentiges Wundermittel gegen das Völlegefühl, quasi medizinischer Alkohol im partytauglichen Gewand. Zumindest, wenn es nach Kelovitz geht.

Damit die sündige Magen-Hilfe auch qualitative Substanz besitzt, holte sich die "Wildsau" traditionsreiche Expertise ins Boot. Produziert wird das Elixier vom Wiener Traditionsunternehmen Riviera, das bereits seit 1923 im Familienbesitz existiert und sonst für seine Heilmittel bekannt ist. Ob der hochprozentige Kräuterschluck die Verdauung tatsächlich sanft umgarnt oder primär für feucht-fröhliche Partynächte sorgt, bleibt wohl eine Frage der Dosis.

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