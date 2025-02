„Kleinod-Yacht“ lädt zum Genuss-Boarding

Die erfolgreiche „Kleinod“-Flotte bekommt Zuwachs. Mittwochabend eröffnet am Stubenring 20 in Wien 1, das „Kleinod am Ring“, in dem Felix Albiez für kulinarische Freuden sorgen wird.

An einer Adresse, wo zuletzt, das legendäre „Comida y Ron“ und der „Red Room“ beheimatet waren, und die seit Jahrzehnten Anziehungspunkt für Gourmets und Nachtschwärmer ist, eröffnen die erfolgreichen „Kleinod“-Macher Alexander Batik, Oliver Horvath, Philipp Scheiber und David Schober, gemeinsam mit Salar Gerami einen neuen Hotspot. Das neueste und zugleich größte Mitglied der „Kleinod“-Familie soll zum Treffpunkt für alle werden, die gerne früher ankommen, ausgiebiger genießen und den Abend entspannt ausklingen lassen möchten – erstmals mit einem exklusiven Speisen- und Küchenkonzept von Felix Albiez. Sharing-Dinner im eleganten maritimen Design

Nach der rund einjährigen Planungs- und Bauphase verschwimmen hier, künftig die Grenzen zwischen Kulinarik, Drinks, Beats und Tanz. Im oberen Bereich trifft klassische American Bar im raffinierten „Kleinod“-Stil auf geschmackvolles Barfood und Sharing-Dinner-Konzept, während der Cocktailclub und die Tanzbar im unteren Bereich der detailreich und aufwändig designte Space für coole Moves und heiße Sounds sind. In der warmen Zeit lädt der großzügige Gastgarten des neuen „Kleinod am Ring“ zum gediegenen Tagesausklang. Für das maritime und detailreiche Designkonzept, das Anleihen an eleganten Yachten nimmt, zeichnet erneut Ben Julian Toth verantwortlich, dessen Handschrift das optische Bild der gesamten „Kleinod“-Gruppe prägt.Opening Weekend: 20.2. bis 22.2.2025 ab 17:00 Uhr, www.kleinod.wien