Bankräuber drohte bei Überfall mit Pumpgun
Fahndung

Bankräuber drohte bei Überfall mit Pumpgun

25.12.25, 16:48
Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Bankfiliale im Bezirk Neusiedl am See wendet sich die Polizei nun mit Fotos eines Verdächtigen an die Öffentlichkeit. 

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurden Lichtbilder eines mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Die abgebildete Person steht im Verdacht, am Montag in Deutsch-Jahrndorf einen bewaffneten Überfall auf eine Bankfiliale verübt zu haben.

Bankräuber drohte bei Überfall mit Pumpgun
Täterbeschreibung veröffentlicht

Der Verdächtige wird als männlich, etwa 45 bis 55 Jahre alt und rund 185 Zentimeter groß beschrieben. Er hat eine stärkere Statur und soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Hinweise zur Bekleidung ergeben sich aus den veröffentlichten Lichtbildern.

Polizei bittet Bevölkerung

Mit der Veröffentlichung der Fotos ersucht die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden allfällige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Überfall stehen oder Hinweise zur Identität des unbekannten Täters liefern könnten.

Hinweise an Ermittler

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Burgenland unter der Telefonnummer 059133 DW 103333 oder an jede Polizeiinspektion zu wenden.

