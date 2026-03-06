Die große Tank-Abzocke: Sprit knackt 2-Euro-Marke

"Deutlich höhere Gewinnmargen bei den Raffinerien" ++ Neue Höchststände ++ Tanken im Ausland günstiger

Tanken. Diesel übersteigt sogar schon im Stadtgebiet von Wien die 2 Euro pro Liter – wie etwa auf der BP Tankstelle in der Hadikgasse am Freitag. 1,89,90 Euro kostet der normale Diesel. Diesel Ultimate dann bereits 2,15,90 Euro. Auf der nahen Shell-Tankstelle war der Diesel bei 1,92,90 Euro. Auf Autobahn-Tankstellen – wie auf der A1 – ist man schon längst über 2 Euro. Der Liter Benzin knackt ebenfalls oft 1,80 Euro.

Im Ausland ist es lange noch nicht so teuer: In Slowenien tankt man etwa noch für unter 1,50 Euro sowohl Diesel wie auch Benzin. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) lässt die aktuellen Preissteigerungen bei den Treibstoffen deshalb prüfen. Erste Ergebnisse soll es bis Ende März geben.

Autoclubs klagen über "Tank-Abzocke"

Schon einmal ergab eine Sonderprüfung im Jahr 2022: "Seit Beginn des Krieges in der Ukraine finden sich deutlich höhere Gewinnmargen bei den Raffinerien der Mineralölkonzerne, sowie höhere Bruttomargen bei Tankstellen."

Die Mobilitätsclubs klagen über "Abzocke" und sehen bereits jetzt genug Möglichkeiten, um die Preise an den Zapfsäulen zu senken. "Man könnte die Mineralölsteuer oder die CO2-Bepreisung senken", stellt der ÖAMTC klar. Der Finanzminister (siehe unten) widerspricht dem aber.