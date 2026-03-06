1.000 Tennisschläger für 1.000 Mädchen-Aktion mit Schnupperstunde

Barbara Schett zur Aktion: „In diesem Alter sollte wirklich die Freude am Tennisspielen im Mittelpunkt stehen. Wenn es mal mehr werden sollte, kann dann noch immer über weitere Schritte entschieden werden", gibt die ehemalige Nummer sieben als Ratschlag mit auf den Weg.

Linz. Strahlende Kinderaugen und jede Menge Vorfreude – die beliebte Nachwuchsaktion des Upper Austria Ladies Linz geht in die nächste Runde. Die Aktion „1.000 Tennisschläger für 1.000 Mädchen“, die beim Upper Austria Ladies Linz 2021 gestartet wurde, zielt vor allem darauf ab, junge Mädchen für den Sport zu begeistern und ihnen die einmalige Chance zu geben, einen Tennisschläger zu erhalten. Bisher haben bereits knapp 700 Mädchen dadurch den Einstieg in den Tennissport gefunden.

Am Finalsonntag, den 12. April , erhalten wieder rund 100 Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren die Gelegenheit, einen eigenen Tennisschläger zu ergattern. Im Anschluss wartet ein spannendes Schnuppertraining auf die Teilnehmerinnen, bei dem sie erste Ballkontakte erleben und spielerisch den Tennissport kennenlernen können.

„Ich will so vielen Kindern wie nur möglich den Zugang zum Tennissport eröffnen. Mit dem Besitz eines Tennisschlägers ist eine erste wichtige Hürde übersprungen. Tennis ist ein wunderschöner Sport, speziell auch für Mädchen, der für das ganze Leben eine Bereicherung darstellt“, formuliert Turnierdirektorin Sandra Reichel das Ziel der größten Nachwuchsaktion im österreichischen Tennis.