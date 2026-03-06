Alles zu oe24VIP
17-Jähriger 20 km auf A22 von Polizei verfolgt
Suchtmitteleinfluss

17-Jähriger 20 km auf A22 von Polizei verfolgt

06.03.26, 10:39
Der Teenager hatte keinen Führerschein und stand unter Suchtmitteleinfluss. 

Über rund 20 Kilometer hinweg ist ein 17-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstagabend der Polizei auf der Donauuferautobahn (A22) davongerast. Der Teenager hatte sich in Wien einer Anhaltung entzogen und wurde letztlich in Stockerau (Bezirk Korneuburg) gestellt. Der junge Mann aus dem Bezirk Hollabrunn hat keinen Führerschein und stand laut Exekutive unter Suchtmitteleinfluss. Zudem war der Wagen nicht zum Verkehr zugelassen. Nun wird der 17-Jährige angezeigt.

