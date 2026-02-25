Alles zu oe24VIP
Auto krachte in Musikschule Göstling
Völlig betrunken

Mit Kastenwagen in Musikschule gekracht: Zeugen entlarvten Lenker

25.02.26, 11:06
An der Unfallstelle blieb die Kennzeichentafel zurück. 

NÖ. Ein 65-Jähriger ist am späten Dienstagabend mit einem Kastenwagen gegen den Eingangsbereich der Musikschule in Göstling an der Ybbs, Bezirk Scheibbs, gekracht. Zwei Glastüren waren durch die Wucht durchbrochen worden.  Der Crash hatte sich kurz vor 23 Uhr ereignet. 

Der betrunkene Lenker versuchte unerkannt zu flüchten. Doch der wegfahrende Wagen wurde von Anrainern gesehen. An der Unfallstelle blieb zudem eine Kennzeichentafel des Kastenwagens zurück.  

Kurz nach Mitternacht wurde der 65-Jährige von Beamten bei sich daheim angetroffen. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Dem Lenker wurde der Führerschein auf der Stelle abgenommen, eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft wird folgen.

