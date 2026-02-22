Neues Update: WhatsApp bringt heißerwartete Funktion

Dank dem neuesten Update soll das Schreiben mit mehreren Personen in einer Gruppe vereinfacht werden.

In großen WhatsApp-Gruppen wird gerne mal gefragt: "Worum geht es hier?", vor allem wenn neue Personen hinzugefügt werden. Die älteren Gruppenmitglieder diskutieren über ein bestimmtes Thema, aber die Neulinge haben keine Ahnung, worum es geht. Sie konnten bisher nicht die älteren Nachrichten sehen. Bis jetzt.

Anstatt die neuen Mitglieder mühsam einzuweihen, kann mithilfe der neuen WhatsApp-Funktion die letzten Gruppennachrichten verschickt werden. Laut dem beliebten Messenger-Dienst ist das eine der meistgewünschten Funktionen bei Nutzern.

Neue Mitglieder kriegen Nachrichtenverlauf

In einem Blogbeitrag erklärt WhatsApp: "Wenn du einer Gruppe eine neue Person hinzufügst, kannst du ihr zwischen 25 und 100 der letzten Nachrichten senden." Sie setzen fort: "Das Senden des Nachrichtenverlaufs geschieht nicht automatisch, und Admins haben die Möglichkeit, die Einstellung für ihre Gruppen zu deaktivieren. Admins können stets den Nachrichtenverlauf teilen."

Aus Transparenzgründen werden alle Mitglieder darüber informiert, wenn der Neuling den Nachrichtenverlauf erhält. Im Beitrag wird betont, dass die Nachrichtenverläufe sich optisch klar von den normalen Nachrichten unterscheiden würden.

Die neue Funktion steht allen WhatsApp-Nutzern ab sofort zur Verfügung.