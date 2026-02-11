Nach Silber-Krimi: Lamparter kann jetzt unser OLYMPIA-HELD werden

Nach Silber auf der Kleinschanze hat Kombinierer noch 2 Medaillen-Chancen.

Johannes Lamparter hat seinen Olympia-Fluch gleich bei seinem ersten Start in Mailand & Cortina eindrucksvoll beendet. Nach zwei Mal Blech in Peking raste der 24-jährige Tiroler im Kleinschanzen-Bewerb der Nordischen Kombination am Mittwoch auf Platz 2. Der Gesamtweltcup-Führende musste sich nur dem Norweger Jens Luraas Oftebro geschlagen geben.

„Ich bin überglücklich über die Silbermedaille. Jetzt hab ich das mit der Olympiamedaille auch einmal abgehakelt und kann mich sehr auf die Großschanze freuen“, war der Silberne nach dem Krimi erleichtert. Doch das war noch nicht alles, der „Jo“hat noch zwei weitere Chancen und kann damit der rot-weiß-rote Olympia-Held werden.

Pause bis Dienstag

Am nächsten Dienstag geht es auf der Großschanze weiter und am Donnerstag könnte im Team-Sprint die Krönung folgen. Denn mannschaftlich waren unsere Kombinierer mit Stefan Rettenegger auf Platz 4 die Besten.

© APA

Neben Lamparter haben noch weitere Österreicher Chancen auf zumindest zwei Medaillen. Rodler Jonas Müller möchte nach Silber heute in der Mixed-Staffel nachlegen. Und unsere Gold-Ladies Katharina Huber (Slalom) und Ariane Rädler (Super-G) treten noch in ihren Spezial-Disziplinen an, genauso wie Ski-Superstar Manuel Feller (Slalom.). Hinzu kommt noch Snowboard-Cross-Titelverteidiger Alessandro Hämmerle mit zwei Starts.