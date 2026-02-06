Land fördert Fachstelle für Suchtprävention mit 1,4 Mio. Euro

Die NÖ Landesregierung hat kürzlich die Erhöhung der Fördersätze für den Verein Fachstelle für Suchtprävention NÖ um 5,7 Prozent beschlossen.

Damit stellt das Land Niederösterreich für das Jahr 2026 eine Gesamtfördersumme von rund 1,4 Millionen Euro zur Verfügung. "Die Fachstelle für Suchtprävention NÖ leistet seit vielen Jahren als hochkompetente Institution eine unschätzbare Arbeit für unsere Gesellschaft. Sie verbindet Aufklärung und Unterstützung mit praxisnaher Arbeit in Schulen, Gemeinden, Vereinen, Betrieben sowie sozialen Einrichtungen und erreicht dabei jährlich über 30.000 Personen im Bundesland“, betonen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Landesrätin Eva Prischl (SPÖ).

Der Verein Fachstelle für Suchtprävention NÖ ist ein zentraler Partner bei der Umsetzung der NÖ Suchtstrategie und fungiert als Drehscheibe für Information, Kontakt und Beratung in allen Belangen der Suchtarbeit. Die Fachstelle plant und realisiert Projekte im Bereich der Suchtprävention und nimmt zudem die Funktion der Suchtkoordination im Bundesland wahr. "Prävention wirkt am besten, wenn sie früh ansetzt und professionell umgesetzt wird. Mit der erhöhten Förderung sichern wir die Qualität dieser Tätigkeit und stärken ein Angebot, das für viele Menschen von großer Bedeutung ist“, so die beiden Landesrätinnen abschließend.