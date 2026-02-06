Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Landesrätin Eva Prischl (SPÖ).
© NLK Pfeffer

Prävention

Land fördert Fachstelle für Suchtprävention mit 1,4 Mio. Euro

06.02.26, 10:11 | Aktualisiert: 06.02.26, 13:00
Teilen

Die NÖ Landesregierung hat kürzlich die Erhöhung der Fördersätze für den Verein Fachstelle für Suchtprävention NÖ um 5,7 Prozent beschlossen.  

Damit stellt das Land Niederösterreich für das Jahr 2026 eine Gesamtfördersumme von rund 1,4 Millionen Euro zur Verfügung. "Die Fachstelle für Suchtprävention NÖ leistet seit vielen Jahren als hochkompetente Institution eine unschätzbare Arbeit für unsere Gesellschaft. Sie verbindet Aufklärung und Unterstützung mit praxisnaher Arbeit in Schulen, Gemeinden, Vereinen, Betrieben sowie sozialen Einrichtungen und erreicht dabei jährlich über 30.000 Personen im Bundesland“, betonen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Landesrätin Eva Prischl (SPÖ).

Der Verein Fachstelle für Suchtprävention NÖ ist ein zentraler Partner bei der Umsetzung der NÖ Suchtstrategie und fungiert als Drehscheibe für Information, Kontakt und Beratung in allen Belangen der Suchtarbeit. Die Fachstelle plant und realisiert Projekte im Bereich der Suchtprävention und nimmt zudem die Funktion der Suchtkoordination im Bundesland wahr. "Prävention wirkt am besten, wenn sie früh ansetzt und professionell umgesetzt wird. Mit der erhöhten Förderung sichern wir die Qualität dieser Tätigkeit und stärken ein Angebot, das für viele Menschen von großer Bedeutung ist“, so die beiden Landesrätinnen abschließend.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen