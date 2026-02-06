2 Verletzte nach Unfall auf der A1 bei St. Valentin - Trümmerfeld auf der Westautobahn

Heute um 3.39 Uhr wurden die Feuerwehren St. Valentin und Haag zu einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn bei St. Valentin Richtung Salzburg alarmiert.

Beim Eintreffen stellte sich für die Feuerwehren heraus, dass die beteiligten Personen nicht in den Fahrzeugen eingeklemmt waren, die beiden wurden bereits vom Roten Kreuz versorgt und danach ins Krankenhaus gebracht.

© Bfkdo Amstetten

© Bfkdo Amstetten

Ein Fahrzeug war auf dem Dach gelandet, das andere ebenfalls schwerst beschädigt. Anschließend haben die Feuerwehren die Unfallautos geborgen und die Fahrbahn gereinigt und wieder frei gemacht, was arbeitsintensiv war.