Urlauber randaliert in Hotel und springt 10 Meter vom Balkon

In Gaststätten im Tiroler Zillertal ist es Donnerstagabend zu heftigen Auseinandersetzungen und Sachbeschädigungen gekommen

Ein 30-jähriger Niederländer randalierte in seinem Hotel in Gerlos und geriet mit anderen Gästen in einen Streit. Anschließend trat er die Tür seines Zimmers ein, demolierte die Einrichtung und sprang offenbar unter Medikamenteneinfluss zehn Meter vom Balkon. Die Polizei entdeckte den Mann schwer verletzt in aufgebrachtem Zustand in einem Feld.

In Mayrhofen wiederum kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Niederländer und zwei Dänen im Alter von 21 Jahren. Der Ältere wurde von den beiden Jüngeren attackiert und erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Security-Mitarbeiter schritten ein und verwiesen die Dänen aus dem Lokal. Anschließend traten diese mit ihren Skischuhen ein Fenster ein und versuchten zu flüchten. Die Exekutive machte die jungen Männer jedoch ausfindig. Der verletzte Niederländer wurde ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.