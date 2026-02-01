Alles zu oe24VIP
toter bei brand in st. pölten
© DOKU NÖ

Drama in NÖ

Toter bei Brand in Wohnhausanlage

01.02.26, 09:24 | Aktualisiert: 01.02.26, 10:58
Mehrere Nachbarn, die noch darauf hinwiesen, dass im Erdgeschoss ein Mann in seiner Wohnung hilflos eingeschlossen war, mussten evakuiert werden - die Brandursache wird ermittelt.

NÖ. Samstagnachmittag wurde die Bereichsalarmzentrale durch einen Anrufer über starken Rauchaustritt aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in St. Pölten informiert. Umgehend rasten die Freiwilligen Feuerwehren von St.Pölten-Stadt, Spratzern und Wagram sowie die Rettung vor Ort.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Alarmierung: Eine Unterkunft im Erdgeschoss der Wohnhausanlage stand in Vollbrand. Laut Aussagen von Nachbarn befand sich noch eine Person in der Wohnung. Unverzüglich rüstete sich ein Atemschutztrupp zur Menschenrettung aus, brach die Tür auf und kämpfte sich durch die Flammen ins Innere vor. Dort wurde eine Person vorgefunden, umgehend aus der Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Leider konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Parallel dazu wurde mit der Brandbekämpfung begonnen. Die Flammen konnten in weiterer Folge rasch unter Kontrolle gebracht werden. Noch während der Löscharbeiten wurde mit der Evakuierung des Gebäudes begonnen. Mehrere Bewohner hatten das Haus bereits selbstständig verlassen und hielten sich vor dem Gebäude auf, andere wurden evakuiert. Insgesamt wurden neun Betroffene vom Rettungsdienst und dem Notarzt erstversorgt.

Die Brandursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

 

 

 

 

 

 

