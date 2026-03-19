Einweihung des neuen Sport-Club-Stadions am 17. April

Der traditionsreiche Hernalser Fußballklub bekommt ein Stadion, das seine Geschichte bewahrt und ihn gleichzeitig fit für die Zukunft macht.

Im 17. Wiener Gemeindebezirk steht ein Fußball-Comeback der Superlative bevor: Das Sport-Club-Stadion an der Alszeile öffnet nach einem mehrjährigen Umbau wieder seine Tore. Alles steht bereit, nur der Rasen braucht noch ein wenig Zeit.

© Wiener Sport-Club

Nach umfassender Modernisierung präsentiert sich das Stadion als nachhaltige, energieeffiziente und multifunktionale Arena. Künftig bietet es dem Wiener Sport-Club eine zeitgemäße Heimstätte und wird zugleich zur Bühne für Breiten- und Spitzensport in Wien. Das erste Spiel ist für den 17. April 2026 gegen den SV Horn angesetzt.

Mehr Platz und neue Möglichkeiten

Bis zu 5.600 Fans finden bei nationalen Spielen Platz, international sind es rund 4.600. Die Anlage erfüllt UEFA-Kategorie 2 und ist auch für Frauenfußball, Nachwuchs, American Football und Rugby ausgelegt. Der Wiener Sport-Club bleibt Betreiber, während die Wien Holding zentrale Aufgaben und die Nutzung durch externe Sportarten koordiniert. Der Verein bleibt Pächter und übernimmt Organisation, Spielbetrieb, Gastronomie und Vermarktung.

© Wiener Sport-Club

"Das Stadion des Wiener Sport-Clubs ist weit mehr als eine Sportanlage – es ist ein Ort für Vereins-, Frauen-, Nachwuchs- und Breitensport. Wir freuen uns als Wien Holding Sport GmbH, diesen Standort gemeinsam mit dem Verein zu stärken und dafür zu sorgen, dass diese öffentliche Investition nachhaltig gesichert bleibt und im Sinne der Wiener Sportstrategie weiterentwickelt wird", so die Geschäftsführung der WH Sport GmbH rund um Sonja Zahradník-Leonhartsberger und Christoph Joklik.