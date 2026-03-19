Umbau-Hammer: Alte Allianz-Zentrale mit bald 300 Wohnungen

Mitten in Hietzing wird der einstige Bürokomplex der Allianz zu einem neuen Wohnhaus umgebaut, das in gut drei Jahren fertiggestellt sein soll.

Jahrelang stand das markante Glashaus am Hietzinger Kai leer. Jetzt soll ihm neues Leben eingehaucht werden, denn: Der einstige Allianz-Sitz nahe der U4-Station Unter St. Veit hat den Besitzer gewechselt. Die 1977 errichtete Zentrale - nach Plänen von Harry Glück - umfasst rund 22.000 Quadratmeter und zählt mit neun Stockwerken zu den auffälligen Bauten im Bezirk.

Der neue Eigentümer Kollitsch Invest hat Großes vor und plant dort nicht weniger als 300 Wohnungen ein. Neben klassischem Wohnraum sollen auch Home-Office-Flächen entstehen. Zusätzlich sind ein Fitnessraum, ein Pool, ein Grillplatz und sogar ein Supermarkt vorgesehen. Allerdings dürfte die Glasfassade adaptiert werden, da jede Einheit künftig über Balkon oder Terrasse verfügen soll.

Die Baugenehmigung sei bereits beantragt, wie der ORF berichtet. Läuft alles nach Plan, soll das Projekt in rund drei Jahren abgeschlossen sein. Ziel ist es, das Haus nachhaltig umzunutzen und modern in das Stadtbild einzufügen. Nach Fertigstellung und Vermietung ist ein Weiterverkauf geplant, heißt es.