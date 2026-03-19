Ostereier suchen im Nationalpark Thayatal

Mit den ersten warmen Frühlingstagen beginnt auch im Nationalpark Thayatal die neue Besuchersaison. Schneeglöckchen säumen die Wegränder und im Wald leuchten bereits die gelben Blüten des Dirndlstrauches.

Passend dazu öffnet am 21. März das Nationalparkhaus Hardegg nach der Winterpause wieder offiziell seine Türen und lädt Besucher ein, die erwachende Natur im kleinsten Nationalpark Österreichs zu entdecken. Während der Wintermonate hat das Nationalpark-Team die Zeit genutzt, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten und neue Angebote zu gestalten. Ein besonderes Highlight im Nationalparkhaus ist heuer die vom Museum Niederösterreich entlehnte Sonderausstellung „Heraus mit der Sprache“, die sich der faszinierenden Kommunikation in der Natur widmet. Besucher erfahren dabei nicht nur, wie Tiere miteinander kommunizieren, sondern auch, auf welche Weise Pflanzen Informationen austauschen und miteinander „in Kontakt treten“.

Neben der Ausstellung erhalten Gäste im Nationalparkhaus zahlreiche Tipps für ihren Aufenthalt im Schutzgebiet, Informationen über aktuelle Entwicklungen im Naturraum sowie Hinweise auf Wanderungen und Veranstaltungen im Laufe des Jahres.

Neuer Pächter

© NPTT_Anselm_Wunderer

Auch kulinarisch gibt es Neuigkeiten: Seit Anfang März wird die Gastronomie im Café-Restaurant des Nationalparkhauses von einer neuen Pächterin geführt. Mit regionalen Spezialitäten bietet sie naturbegeisterten Wandernden ebenso wie entspannten Kaffeegenießer eine willkommene Pause mit Blick ins Grüne.

Auftakt mit Frühlingswanderung

© NPTT_Andreas_Häusler

Den offiziellen Auftakt der Saison bildet am 21. März, dem internationalen Tag des Waldes, die geführte Wanderung „Frühlingserwachen im Nationalparkwald“. Gemeinsam mit Rangerin Agnes Kläring erkunden die Teilnehmer die ersten Frühblüher des Jahres und erleben, wie Buschwindröschen, Seidelbast und Leberblümchen den Wald in ein farbenfrohes Blütenmeer verwandeln.

Darüber hinaus erwartet Besucher im Frühling ein abwechslungsreiches Programm für Naturinteressierte, Familien und aktive Entdecker. Bereits kurz nach Saisonstart stehen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm:

1. April: Beim Workshop „Schnitz’ dir deinen Wanderstock“ lernen Kinder gemeinsam mit Ranger Libor Svoboda den sicheren Umgang mit dem Schnitzmesser und gestalten ihren eigenen Wanderstock.

6. April: Die beliebte Ostereiersuche auf der Ruine Kaja verbindet Naturerlebnis mit spannenden Geschichten rund um Osterbräuche – und klärt auf, was der Osterhase damit zu tun hat!

19. April: Bei der Exkursion „Das unbekannte Tschechien“ entdecken Teilnehmer gemeinsam mit Rangerin Veronika Králová die beeindruckende Landschaft des benachbarten Nationalparks Podyjí.

30. April: Die Veranstaltung „Der Zauber der Walpurgisnacht“ verbindet Kräuterwanderung, alte Bräuche und Lagerfeuerromantik auf der Ruine Kaja.

© NPTT_Teresa_Nunner

Auch im Mai geht das Programm mit besonderen Naturerlebnissen weiter. So lädt etwa die Wanderung „Die Heilkraft des Waldes“ dazu ein, die beruhigende Wirkung des Waldes bewusst zu erleben. Beim grenzüberschreitenden Familienfest am 23. Mai wird außerdem das 35-jährige Jubiläum des tschechischen Nationalparks Podyjí gefeiert.

Natur entdecken – jedes Wochenende

Wer den Nationalpark spontan besuchen möchte, kann sich außerdem jedes Wochenende geführten Kurzprogrammen anschließen. Bei der Rangerwanderung „Ausflug in die Wildnis“ erfahren Besucher Wissenswertes über Flora und Fauna des Schutzgebietes. Besonders beliebt ist auch die Wildkatzenfütterung, bei der die beiden Wildkatzen Frieda und Carlo beobachtet werden können.Mit einem vielfältigen Angebot lädt der Nationalpark Thayatal auch 2026 wieder dazu ein, die Natur bewusst zu erleben, neue Perspektiven zu entdecken und den Alltag für einige Stunden hinter sich zu lassen!