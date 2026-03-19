Erdbeben in Teilen Kärntens deutlich spürbar

Ein Erdbeben in der italienischen Provinz Friaul war auch in Teilen Kärntens deutlich spürbar. Schäden an Gebäuden waren keine bekannt.

Gemona del Friuli/Klagenfurt. Ein Erdbeben der Magnitude 4,1 ML hat es am Donnerstag um 11.28 Uhr in der italienischen Provinz Friaul, etwa 18 Kilometer nördlich von Gemona, gegeben. Das Beben war im Südwesten Kärntens teilweise deutlich spürbar, etwa in Kötschach, und bis nach Spittal an der Drau wahrnehmbar. Schäden an Gebäuden waren keine bekannt und seien bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, berichtete die Geosphere Austria.