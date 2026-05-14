ESC-Stimmung beim "Kunstschatzi" im Kunsthistorischen Museum

Zwischen Discokugeln, aufgeschminkten Cosmó-Sternen und House-Sounds hat das Kunsthistorische Museum Wien am Mittwochabend mit der Sonderausgabe "Kunstschatzi goes Eurovision Song Contest" im Rahmen des diesjährigen ESC seine Kuppelhalle in eine glitzernde Eventlocation verwandelt.

Die in Abendsonne getauchte Kuppelhalle füllte sich nach und nach mit Gästen. Begrüßt wurden sie von House-Musik eines DJs. Die Kellner an der Cocktailbar servierten einen ESC-Special-Cocktail, sogar mit blau geschminkten Cosmó-Sternen im Gesicht. In entspannter Atmosphäre kamen die Besucher miteinander ins Gespräch. Besucher erlebten dabei eine Verbindung aus Kunstgeschichte, Eurovision-Sounds und Drag-Performances.

Kunstvermittlung trifft Community-Spirit

Zwischen 19.30 und 22 Uhr starteten alle halbe Stunde 30-minütige Führungen durch die Sammlungen des Museums. Eine der kuratierten Touren stand unter dem Motto "Thank you for the Music", eine Anspielung auf die schwedische ESC-Gewinnerband ABBA. Für besonderen Applaus sorgten drei Dragqueens mit Interpretationen bekannter ESC-Songs. Die Künstlerin Tamara Mascara verwies dabei auf die Bedeutung von Conchitas ESC-Sieg für die LGBTIQ+-Community: "Conchita hat damals für uns gewonnen, für unsere Community." Die Aussage wurde vom Publikum mit starkem Beifall aufgenommen.