79. Filmfestspiele Cannes: Kult-Regisseur Werner Herzog erteilt Abfuhr

Noch vor dem Festival-Start schlug der Regisseur die Einladung an Croisette aus, da ihm Festival keinen Platz in Wettbewerbssparte angeboten hatte - Drehte "Bucking Fastard" mit Rooney und Kate Mara.

Der preisgekrönte Regisseur Werner Herzog (83), Macher von Filmen wie "Nosferatu", "Fitzcarraldo" und "Grizzly Man", wird seinen neuen Spielfilm "Bucking Fastard" nicht in Cannes vorstellen. Sein langjähriger Manager David Gersh bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur einen Bericht des Branchenblatts "Variety". Demnach schlug Herzog die Einladung nach Cannes aus, weil ihm das Festival keinen Platz in der prestigeträchtigen Wettbewerbssparte angeboten hatte.

Werner Herzog © Getty

Der gebürtige Münchner Herzog habe gehofft, dass seine Hauptdarstellerinnen Rooney Mara und Kate Mara im Wettbewerb für Preise infrage kommen könnten, schrieb "Variety" unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Regisseurs. In "Bucking Fastard" spielen die Schwestern Rooney (41, "Verblendung", "Carol") und Kate (43, "Der Marsianer") eng miteinander verbundene Zwillinge, die durch ungewöhnliches Verhalten auffallen. Auch Orlando Bloom und Domhnall Gleeson gehören zur Besetzung.

© Getty Images

Die 79. Filmfestspiele an der Croisette finden vom 12. bis 23. Mai statt. Mehr als 20 Filme sind im Wettbewerb, darunter das Krimi-Drama "Paper Tiger", der vom Spanier Pedro Almodóvar gedrehte Streifen "Bitter Christmas" und "Das geträumte Abenteuer" der deutschen Regisseurin Valeska Grisebach. Für Österreich geht Marie Kreutzer mit ihrem neuen Werk "Gentle Monster" ins Rennen.