Mega-Line-up in Mörbisch: Mit oe24 zur "Schlagerparty des Jahres"

Die Elite des deutschsprachigen Schlagers versammelt sich für ein ganz besonderes Event. Vor der traumhaften Kulisse des Neusiedler Sees erwartet das Publikum ein Feuerwerk aus Hits und echter Lebensfreude. Mit oe24 sparen Sie jetzt 20 Euro pro Ticket.

Hier liegt Musik in der Luft, wenn die großen Stars der Szene gemeinsam auf einer Bühne stehen. Am Dienstag, 21. Juli 2026, wird die malerische Seebühne Mörbisch zur Bühne der großen Gefühle. Niemand wird ruhig auf seinem Platz sitzen bleiben, wenn Größen wie DJ Ötzi, Vicky Leandros und Kerstin Ott ihre bekanntesten Hits zum Besten geben. Das hochkarätige Line-up verspricht einen Abend voller Stimmung und Leidenschaft, der den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

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Stars am Neusiedler See

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In der einzigartigen Atmosphäre direkt am Wasser treffen sich die erfolgreichsten Künstler des Genres. Neben Kerstin Ott und Vicky Leandros sorgen auch Andy Borg, die Nockis, Natalie Holzner und Vincent Gross für unvergessliche Momente. Dieses musikalische Sommermärchen ist ein Geschenk an alle, die den Schlager im Herzen tragen und gemeinsam mit ihren Idolen feiern möchten.

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Gefühl trifft auf Gänsehaut

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Das Publikum darf sich auf eine Nacht voller Emotionen und echter Lebensfreude freuen. Es ist eine seltene Gelegenheit, so viele Top-Stars der Branche auf einer einzigen Bühne vereint zu sehen. Mitsingen, Mitfeiern und Mitfühlen stehen im Mittelpunkt dieser Nacht, die ganz im Zeichen der deutschsprachigen Musik steht. Die Kombination aus erstklassigem Sound und der Kulisse von Mörbisch macht den Abend perfekt.

Ein Geschenk für Fans

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Die Vorfreude auf dieses Event ist riesig, da es Erinnerungen schafft, die bleiben. Es ist der Treffpunkt für die Schlager-Elite und ihre treuen Anhänger. Mit diesem Programm beweist die Seebühne einmal mehr, dass sie der ideale Ort für große musikalische Produktionen ist. Fans sollten sich bereit machen für ein Fest, das alle Facetten des modernen Schlagers widerspiegelt. Jetzt Karten für " Die Schlagerparty des Jahres 2026" auf ticket24.at sichern.

Schlagersänger Vincent Gross © universal music

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