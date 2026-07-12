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Cool: "Arzt-Einsatz" bei Toten-Hosen-Konzert

Die Toten Hosen
© APA
Sänger von Die Ärzte in Berlin mit auf der Bühne - Farin Urlaub und Campino intonierten Ärzte-Klassiker "Schrei nach Liebe"
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Ein unerwarteter Gast hat das Berliner Konzert der Toten Hosen bereichert. Ärzte-Sänger und Gitarrist Farin Urlaub sang am Samstagabend im ausverkauften Berliner Olympiastadion gemeinsam mit Hosen-Frontmann Campino den Ärzte-Klassiker "Schrei nach Liebe". Ärzte oder Hosen war für nicht wenige Punk-Fans lange Zeit eine Glaubensfrage. Hinzu kam in der Vergangenheit immer wieder eine mediengetriebene Rivalität. Diese haben beide Bands aber längst hinter sich gelassen.

Abschieds-Tour mit Austro-Dates

Die Toten Hosen befinden sich nach 45 Jahren derzeit auf ausgiebiger Abschiedstour. "Trink aus! Wir müssen gehen", heißt das dazu gehörende Album. Am 12. September beendet die Band ihre diesjährige Konzertreihe im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion. 2027 gastiert sie noch einmal in Österreich - und zwar am 23. Juni in Graz (Messe Open Air).

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