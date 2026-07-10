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Bonnie Tyler: Chart-Sturm nach Todesdrama

Frau mit langen blonden Haaren vor rotem Vorhang, trägt blaue Jacke und schwarze Bluse.
© APA/AFP/DPA/JENS KALAENE
Platz 1 bei den Singles: "Total Eclipse of the Heart". Platz 1 bei den Alben: "The Very Best of Bonnie Tyler". Posthum sorgt Bonnie in Österreich für ein Chart-Beben und bremst sogar die Stones aus.
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Zu Lebzeiten war Platz 3 bei den Singles („It‘s a Heartache“, 1978) und Gold bei den Alben („Bitterblue“, 1991) das Höchste der Gefühle. Jetzt , nach dem Todesdrama stürmt Bonnie Tyler ( 75) wieder die Charts. Bei iTunes hält sie mit der 80er Jahre Hymne "Total Eclipse of the Heart" und dem 70er-Jahre Klassiker "It‘s a Heartache“ die Plätze 1 und 2. Dazu kann Bonnie Tyler auch den Soundtrack-Hit "Holding Out for a Hero” (Platz 8) und den Evergreen „Lost in France" (9) in den Top 10 platzieren.

Posthum bremst Bonnie sogar die Stones aus

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Bei den Album weißt die Rockröhre posthum jetzt sogar die Rolling Stones in die Schranken. Mit "The Very Best of Bonnie Tyler" schnappt sie "Foreign Tongues" den sicher geglaubten Nummer-eins-Hit weg.  Dazu auch schaffen es auch der Kultalbum "Faster Then The Speed Of Night" (Platz 9) und die Greatest-Hits-Kollektion "Bonnie" (10) wieder in die oberen Ränge der Charts.

Im weltweiten Artist-Ranking stürmt Bonnie Tyler posthum bis auf Platz 11 hoch. Auch weil "Total Eclipse of the Heart" in gleich 11 Ländern Chart-Gold holt. Dazu schafft es "It‘s a Heartache“ in 6 Ländern an die Chart-Spitze.

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