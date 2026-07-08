Harry Styles: Hosen-Panne vor 80.000 Fans

Was für ein fulminantes Konzertfinale in London: Harry Styles beendete seine historische Wembley-Residenz mit einer Mega-Show, sorgte mitten im emotionalen Endspurt jedoch für einen unfreiwillig komischen Moment auf der Bühne.

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Ausgerechnet bei der Performance seines Welthits "As It Was" passierte dem Superstar ein kleines Malheur. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, war Harry Styles gerade auf die Knie gegangen, als er bemerkte, dass seine Hose komplett offen stand. Ein auf der Plattform X geteiltes Video dokumentiert den Fauxpas: Styles reagierte blitzschnell und zog den Reißverschluss kurzerhand wieder hoch.

Die rund 80.000 Zuschauer im Stadion feierten den Musiker trotz – oder gerade wegen – des Missgeschicks lautstark weiter. Im Netz entpuppte sich die Szene sofort als viraler Hit. "Wenn man von Emotionen überwältigt ist, dann aber nach unten schaut und merkt, dass man fast 80.000 Menschen einen kostenlosen Blick auf sein Premium-Paket gewährt hätte", scherzte ein Fan auf Social Media.

Für den eigentlichen, hochemotionalen Höhepunkt des Abends sorgte kurz darauf jedoch ein ganz besonderer Gast. Styles’ ältere Schwester Gemma betrat überraschend die Bühne. Sichtlich nervös gab sie vor dem Riesenpublikum zu, dass sie eigentlich nie im Rampenlicht stehen wollte. Angesichts des historischen Abends machte sie aber eine Ausnahme: "Mein kleiner Bruder steht kurz vor dem Abschluss einer rekordverdächtigen Serie von zwölf Auftritten."

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Unter Tränen erinnerte sie an die Anfänge seines weltweiten Erfolgs. Im Jahr 2010 hatte sie ihren damals 16-jährigen Bruder höchstpersönlich zum schicksalhaften Casting für "The X Factor" in die Wembley Arena gefahren – dem Geburtsort von One Direction. "Im Alltag sehe ich dich überhaupt nicht so. Für mich bist du ein Bruder, ein Onkel und ein bester Freund", sagte Gemma auf der Bühne. "Und zu sehen, welche unglaubliche Gemeinschaft sich um dich herum gebildet hat, ist wirklich unbeschreiblich. Ich bin so stolz auf dich."

Historischer Meilenstein in London

Mit insgesamt zwölf aufeinanderfolgenden Shows im legendären Wembley-Stadion sicherte sich Harry Styles, dessen Vermögen mittlerweile auf über 250 Millionen Euro geschätzt wird, einen Platz in den Geschichtsbüchern. Es ist die längste Residenz eines Solokünstlers, die das Stadion je gesehen hat. Unterstützt wurde er bei diesem Marathon von Country-Ikone Shania Twain (60), die als Vorband fungierte.

Das Konzert bildete den britischen Höhepunkt seiner aktuellen "Together, Together"-Tour zum vierten Studioalbum "Kiss All The Time, Disco Occasionally". Der Tourplan führt den Frauenschwarm in diesem Jahr noch in Metropolen wie Amsterdam, São Paulo, Mexiko-Stadt, Melbourne und Sydney. Das nächste historische Mammutprojekt wartet ebenfalls schon: Im New Yorker Madison Square Garden wird Styles sage und schreibe 30-mal auf der Bühne stehen.