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Neuer Busen? Lopez halbnackt bei Fashion Week

Frau in weißer Federjacke und schwarzer Hose verlässt mit Begleitung ein Gebäude.
© GC Images
Nach der schmerzhaften Trennung von Ben Affleck zündet Superstar J.Lo die nächste Stufe ihrer optischen Verwandlung und sorgt mit extrem freizügigen Auftritten für heftige Spekulationen.
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Jennifer Lopez weiß ganz genau, wie man das Rampenlicht beherrscht. Aktuell sorgt die 56-Jährige mit ihrem verblüffend jugendlichen Aussehen für weltweiten Gesprächsstoff. Ihre Rundungen sind mehr in Form denn je und das zeigt die Sängerin auch gerne. Ob mit privaten Schnappschüssen aus ihrem neuen Zuhause oder bei glamourösen Auftritten auf dem roten Teppich: J.Lo geizt nicht mit ihren Reizen.

Besonders auf Social Media und bei offiziellen Terminen fällt auf, dass die Sängerin ihren berühmten Hammer-Körper auffällig oft und extrem freizügig präsentiert. Bei der Pariser Modewoche trieb sie es modisch auf die Spitze: Ein Dekolleté reichte ihr fast bis zum Bauchnabel, bei einem anderen Look bedeckte lediglich ein knapper BH ihren Busen.

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Auf "Selbstverbesserungsmission"

Hinter dem sexy Dauerfeuer steckt System. Wie das Magazin Closer berichtet, soll sich die Künstlerin seit dem Ende ihrer Ehe auf einer konsequenten "Selbstverbesserungsmission" befinden. Um ihre berühmten Kurven und definierten Muskeln dauerhaft zu konservieren, soll Lopez Gerüchten zufolge auch vor chirurgischen Eingriffen nicht zurückgeschreckt sein und beim Beauty-Doc nachgeholfen haben.

Zeitgleich heizt die Pressetour zu ihrem neuen Netflix-Film "Office Romance" die Gerüchteküche an. An der Seite von Co-Star Brett Goldstein zeigt sich Lopez gewohnt professionell und elegant. Obwohl die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern für reichlich Dating-Spekulationen sorgt, haben beide die Liebes-Gerüchte bereits öffentlich und unmissverständlich zurückgewiesen. Der Fokus von Jennifer Lopez liegt derzeit ganz offensichtlich auf sich selbst – und ihrem neuen, makellosen Ich.

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