Minus 45 Kilo: Wirbel um Mega-Star Adele

Beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone war Weltstar Adele (38) im lässigen Fan-Look und mit XXL-Sonnenbrille inmitten der Motorsport-Massen kaum wiederzuerkennen.

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Sie macht sich in der Öffentlichkeit rar, doch für ihre große Leidenschaft machte sie am Sonntagnachmittag eine Ausnahme: Sängerin Adele besuchte den Großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Wer das Stimmwunder im Getümmel suchte, musste allerdings ganz genau hinschauen, denn die 38-Jährige war in ihrem lässigen Outfit kaum wiederzuerkennen. Ihr Look war dabei ein unübersehbarer Liebesbeweis an den Rennsport: Sie trug ein Fan-T-Shirt, das den Formel-1-Weltmeister von 2025, Lando Norris (26), und sein McLaren-Team zeigt, kombiniert mit mehreren Halsketten – darunter eine mit der Aufschrift "Mummy".

Die Britin ist als riesiger Motorsport-Fan bekannt und wurde bereits im Oktober 2025 beim US-Grand-Prix in Austin gesichtet, wo sie mit den Mercedes-Piloten George Russell (28) und Kimi Antonelli (19) posierte. Diesmal tauchte sie überraschend in der McLaren-Zentrale auf und unterhielt sich bestens mit Geschäftsführer Zak Brown (47) sowie den Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri (25).

Dass Adele heute so fit ist, hat einen ernsten Hintergrund. Nach dem bitteren Ehe-Aus mit dem Unternehmer Simon Konecki (51) im Jahr 2019 – die beiden hatten erst ein Jahr zuvorgeheiratet – litt der Weltstar unter extremen psychischen Problemen. Gegenüber Talk-Legende Oprah Winfrey (72) gestand Adele einst, wie schwer die Zeit nach der Trennung war: "Die Angstattacken lähmten mich völlig und machten mich so verwirrt, weil ich keine Kontrolle über meinen Körper hatte."

Adele in Silverstone © PA Images via Getty Images

Das harte Training und eine begleitende Therapie wurden für sie zum rettenden Ventil, um seelisch wieder zu Kräften zu kommen und eine neue Verbindung zu ihrem eigenen Geist aufzubauen. Gegenüber der Vogue erklärte die gebürtige Londonerin: "Beim Trainieren fühlte ich mich einfach besser." Auf Instagram brachte sie ihren beeindruckenden Wandel mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: "Früher habe ich geweint, aber jetzt schwitze ich."

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Dass sie ihren Gewichtsverlust damals nicht öffentlich ausschlachtete, war Absicht. "Die meisten Menschen in meiner Position würden einen großen Deal mit einer Diätmarke machen. Das ist mir scheißegal. Ich habe es für mich gemacht. Es ist mein Körper", stellte sie klar. Die Fans machen sich dennoch Sorgen um ihr Idol.

Die Formel 1 als Bindeglied zum Teenager-Sohn

Heute hat Adele ihre Mitte wiedergefunden und nutzt die neu gewonnene Energie auch für die Familie. Die Begeisterung für den Rennsport hilft ihr nämlich dabei, eine ganz besonders enge Bindung zu ihrem inzwischen 13-jährigen Sohn Angelo aufzubauen: "Mein Sohn steht total auf Kartfahren und solche Sachen. Ich kenne nicht viele Teenager, die eine solche Leidenschaft haben, deshalb versuche ich wirklich, ihn darin zu bestärken. Er ist davon besessen, aber ich bin es auch", so Adele.

Mit dem gemeinsamen Hobby hätte sie im Vorfeld allerdings niemals gerechnet. Umso glücklicher ist sie über die Dynamik im Jahr 2026: "Ich glaube nicht, dass ich jemals damit gerechnet hätte, mit meinem bald 14-jährigen Sohn eine so leidenschaftliche Verbindung zu etwas aufzubauen, bei dem wir uns gerne über Autofahrer streiten. Aber es macht Spaß, diese Art von Austausch mit einem Teenager zu haben."