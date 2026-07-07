Neustart für Bon Jovi – nach Stimmproblemen!

Er ist wieder da. Nach peinlicher letzter Europa-Tour, massiven Stimmproblemen und komplizierter OP startet Jon Bon Jovi jetzt wieder durch. In New York steigt das erste von 14 Comeback-Konzerten. Wenn alles klappt könnte es 2027 auch ein Österreich-Konzert geben!

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85.000 Fans erinnern sich mit Schaudern an die letzten Österreich-Konzerte zurück. 2019 hatte Jon Bon Jovi in Wien und Klagenfurt mit massivsten Stimmproblemen zu kämpfen. 2022 unterzog er sich deshalb einer Stimmband-Operation. Jetzt rockt er wieder los. Am Dienstag (7.Juli) steigt im New Yorker Madison Square Garden, also dort wo sich letzte Woche Taylor Swift und Travis Kelce das Ja-Wort gaben, das erste von gleich 9 Residency-Konzerten. Ab 28. August setzt man 5 Europa-Konzerte drauf. Auch gleich 3 Auftritte im legendären Londoner Wembley Stadion.

14 Konzerte nach Stimmband OP

"Ich singe jetzt mit einem Stück Plastik im Hals." erklärt der auch schon 64-jährige Rock-Shouter in der Bild Zeitung seine OP zum Comeback , bei der ihm zur Stabilisierung eines Stimmbandes ein Implantat eingesetzt wurde. Eine drastische Maßnahme nachdem u.a. Stimmband-Massagen, Akkupunktur und Laser-Behandlungen nichts nützen. "Ich habe alles Mögliche probiert. Ich kann der Beste der Welt sein, wenn ich alle meine Werkzeuge habe. Aber ich hatte sie nicht mehr," skizzierte er 2024 bei der Promo zur letzten CD "Forever" den harten und teuren Weg zurück.

Tourprobe mit 22 Hits - Stimme hält!

Bon Jovi füllt jetzt wieder die Stadien! © Zeidler

Nach vierjähriger Tour-Pause, die er nur für einige Mini-Auftritte in seiner Nashville Bar unterbrochen hat steigt jetzt im Madison Square Garden die Feuertaufe. Bei einer Durchlaufprobe in Baltimore lieferten Bon Jovi dafür letzte Woche die Direktiven. Vom Opener mit den Beatles-Cover "With a Little Help From My Friends” bis zum Finale "Bad Madicine" standen gleich 22 Songs auf der ambitionierten Setlist. Natürlich auch alle Kracher wie „It’s My Life", „Livin‘ On A Prayer” oder "Keep The Faith".

Bon Jovi 2026: David Bryan, Jon Bon Jovi und Tico Torres. © Tim P. Whitby/Getty Images for D

Wenn alles klappt gibt's 2027 ein Wien-Konzert!

Die Stimme soll laut Ohrenzeugen auch bei schwierigen Balladen wie "Wanted Dead Or Alive" wieder fast so stark wie früher geklungen haben. Das lässt jetzt auch die österreichischen Fans hoffen. Die aktuellen Konzerte gelten ja auch als Testrun. Wenn alles klappt, dann will Jon Bon Jovi 2027 eine große Welttournee draufsetzen. Und da dürfte Wien wieder mit dabei sein!