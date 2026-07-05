Swift & Kelce: Flitterwochen werden zur Welt-Tournee

Taylor Swift & Travis Kelce haben sich getraut. Der Pop-Superstar und die NFL-Ikone sind seit dem Wochenende offiziell verheiratet.

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Es war die Hochzeit des Jahres: Streng geheim und mit extrem hohen Sicherheitsvorkehrungen in New York gaben sich Travis Kelce und Taylor Swift das Ja-Wort. Auf der Gästeliste stand das Who-is-who der Welt-Prominenz.

Doch Bilder gibt es bislang keine. Fans auf der ganzen Welt warten seit Tagen darauf endlich das Hochzeitskleid der Pop-Königin zu sehen. Während das frisch vermählte Paar nun zur nächsten Hochzeit (von Kelce-Kollegen JuJu Smith-Schuster) weiterreist, sind nun die ersten Details zu den streng geheimen Flitterwochen an die Öffentlichkeit geraten.

Das Traumpaar will nicht einfach an einem Luxusort die Liebe feiern und genießen. Sie machen es - ganz im Swift-Stil - mit einer unglaublichen Welt-Tournee. Man könnte fast schon sagen, dass es Rekord-Flitterwochen werden.

Welttournee im Swift-Stil

Wie bereits bei ihrer Eras Tour soll es einen Superlativ nach dem anderen geben. Wie "The Sun" berichtet soll der Flitter-Startschuss auf den Bahamas fallen. Traditionell, Sonne, Meer & Traumstand. Doch die Ruhe dort reicht dem Paar scheinbar nicht.

Danach soll es in Europa weitergehen mit einem Stop an der italienischen Küste, dem Comer See, Paris der französischen Riviera und einer Privat-Insel in Griechenland.

Im Anschluss geht es weiter nach Asien und Australien, ehe man zurück in die USA reist, denn am 15. August muss Kelce wieder mit den Kansas City Chiefs am Platz stehen.