Taylor Swift: Geheimhochzeit für 20 Millionen Dollar

Es ist die Traumhochzeit des Jahrhunderts. Am Freitag gaben sich gaben sich Taylor Swift und Travis Kelce im Madison Square Garden das Ja-Wort. Mit größerem Star-Auflauf als bei den Oscars und striktem Handy-Verbot. Es gibt noch immer keine Hochzeits-Fotos!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Just&t married" – Am Freitag verkündeten es dutzende Leuchtreklamen am New Yorker Madison Square Garden. Taylor Swift und Travis Kelce haben geheiratet. Eine 20 Millionen Dollar Hochzeit mit tausend Gästen und unter extremster Geheimhaltung in der berühmtesten Konzert- und Sport-Halle der Welt.

Hochzeit am Freitag - aber bis Sonntag keine Fotos.

Bis Sonntag Abend gab es keine Fotos der Zeremonie – nur ein paar unscharfe Kurz-Videos der Szenerie. Ein verwunschener Wald, ein roter Teppich, unzählige Fotos von Taylor und Travis auch aus Kindertagen, und das Hochzeits-Logo mit den Buchstaben T&T. Der Hochzeitsanzug von Kelce, ein weißer Smoking, sowie das Brautkleid von Swift mit "langem Schleier" wurden von Christian Dior Haute Couture gefertigt. Dazu trug die Braut Louboutin-Schuhe und Cartier-Schmuck.

"It's gonna be forever" Besticktes Tuch für alle Gäste. © Instagram

'JUST&T MARRIED' Videoscreen am Madison Square Garden verkündeten die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. © EPA

Mehr Top-Gäste als bei den Oscars

Die Gästeliste stellte selbst die Oscars in den Schatten: Ed Sheeran, Stephen Spielberg, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Suki Waterhouse, Sabrina Carpenter, Brad Pitt, Tom Hanks, Cindy Crawford, Jesscia Alba, Bradley Cooper, Dakota Johnson und Swifts-Nashville Freunde Kelsea Ballerini, Marren Morris, Miranda Lambert oder Little Big Town. Sie alle mussten Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben, wurden dafür aber mit bestickten Taschentüchern („T&T July 3, 2026 New York City, It’s gonna be forever“ belohnt.

Jennifer Lopez trug schwarzes Kleid von "Bach Mai" © Instagram

Nashville Freunde bei der Hochzeit. U.a. Marren Morris, Miranda Lambert oder Little Big Town © Instagram

Swifts Bruder Austin fungierte als "Man of Honor", Travis' Bruder Jason Kelce als Best Man. Die Zeremonie, bei dem alleine die Eheversprechen an die 20 Minuten gedauert haben sollen, leitete Schauspieler Adam Sandler. Spannend: Swift und Kelce sollen alles mitgefilmt haben.

Suki Waterhouse am Weg zur Swift Hochzeit. © Instagram

Jessica Alba feierte mit. © Instagram

Selena Gomez hatte Einladung. © Instagram

Nach dem Ja-Wort wurde u.a mit italienischen Spezialitäten, Sushi und Fingerfood gefeiert. Bei Live-Auftritten von Sir Paul McCartney, u.a. mit dem Beatles-Klassiker”I Want To Hold Your Hand” und Stevie Nicks. Dazu wurde das Empire State Building für das Brautpaar blau erleuchtet.

Daheim ging die Party weiter

Am Tag nach der Hochzeit soll in Swifts Anwesen im Küstenort Watch Hill in Rhode Island weitergefeiert worden sein. Jedenfalls wurde dort ein großes Feuerwerk zum 4. Juli gezündet.