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Ramazzotti-Hochzeit: Erstes Foto vom Ja-Wort am Standesamt

Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza
© Instagram
Große Überraschung vor der Traumhochzeit! Aurora Ramazzotti und ihr Goffredo Cerza haben ganz heimlich bereits am Freitag standesamtlich in Sizilien Ja gesagt.
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Eigentlich war bisher nur bekannt, dass Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza am Samstag auf Sizilien heiraten wollen. Am Freitag Nachmittag sickerte jedoch durch, dass die Tochter von Michelle Hunziker und ihr Partner bereits vor dem Standesamt offiziell Mann und Frau sind. Auf Instagram überraschte die 29-Jährige ihre Fans mit einem ersten Schnappschuss der Zeremonie in Val di Catania.

Einblick in die Trauung

Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza
Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza © Instagram

Das geteilte Foto zeigt das Paar von hinten auf festlich mit weißen Bändern geschmückten Stühlen. Die Braut trug ein weißes Oberteil mit Carmen-Ausschnitt, einen langen weißen Rock und eine Häkelmütze im Vintage-Stil. Ihr frisch gebackener Ehemann wählte ein weißes Hemd sowie eine schwarze Anzughose. Laut dem Partyplanner des Paares wurden die Dokumente für die eigentliche Feier am Folgetag direkt vor Bürgermeister Giovanni Burtone finalisiert.

Michelle Hunziker als Trauzeugin

Ganz nah an Auroras Seite war auch ihre prominente Mutter Michelle Hunziker. Die 49-Jährige saß direkt vor dem Standesbeamten und fungierte offenbar als eine Art Trauzeugin. Sie trug ein trägerloses Oberteil und einen langen Rock mit Blumenmuster. Nach dem offiziellen Teil gab es einen lockeren Sektempfang, bei dem die Braut bereits wieder eine Sonnenbrille trug, während Goffredo einen Rucksack mit einem Hyrox-Wettkampf-Sticker aus Turin auf dem Rücken hatte.

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