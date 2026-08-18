Sharon Stone: Ehe-Aus wegen Krebs-Diagnose

In einem Podcast enthüllte die Schauspielerin jetzt, warum ihre Ehe in den frühen 2000er Jahren zerbrach. Die Aussagen ihres Ex-Mannes schockieren Fans und Freunde.

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Erfolg, Hollywood-Glamour und rote Teppiche – nach außen hin schien die Ehe von Superstar Sharon Stone (68) in den frühen 2000er Jahren perfekt. Doch hinter den Kulissen spielte sich ein menschliches Drama ab, das nun ans Licht kommt. In einem emotionalen Podcast-Interview enthüllte die Schauspielerin den wahren, tief verstörenden Grund für das Scheitern ihrer Ehe: Die herzlose Reaktion ihres damaligen Mannes auf eine lebensverändernde Krebs-Diagnose.

In der Podcast-Folge von "The Person Who Believed In Me" erinnerte sich Sharon Stone erstmals öffentlich an jenen dunklen Tag in den frühen 2000er Jahren zurück. Damals erhielten die Hollywood-Ikone und ihr Ehemann eine niederschmetternde Nachricht: Zwei Brusttumoren wurden bei der Mimen-Diva entdeckt. Einer davon war nach Angaben der Schauspielerin sogar größer als ihre gesamte linke Brust.

Der behandelnde Arzt suchte das Paar persönlich zu Hause auf und redete Klartext. Die Situation sei ernst, er empfehle dringend eine beidseitige Mastektomie – also die chirurgische Entfernung beider Brüste. Nach kurzem Zögern entschied sich der Star für den lebensrettenden Eingriff.

"Das ist doch lächerlich!" – Der Moment, der die Ehe zerstörte

Doch die Reaktion ihres Ehemannes verschlug nicht nur Stone, sondern auch dem anwesenden Mediziner die Sprache. Statt ihr beizustehen, schnaubte der Gatte abfällig: "Das ist doch lächerlich" – und verließ demonstrativ den Raum. Selbst der Aufruf des Arztes, dass eine solche Entscheidung Leben rette und er sich setzen solle, verhallte wirkungslos.

Im Podcast bringt die 68-Jährige die bittere Wahrheit auf den Punkt: Ihr Partner habe sich keineswegs Sorgen um ihre Gesundheit gemacht. Er sei vielmehr wütend darüber gewesen, dass sie ihre Brüste verlieren würde und eigenständig eine so große Entscheidung traf. "Das war das Ende der Ehe. Alles endete genau dort, in diesem Zimmer. Für ihn war es vorbei", schildert Stone den Wendepunkt.

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Trennung nach sechs Jahren – Entwarnung nach der OP

Obwohl Sharon Stone im Podcast keinen Namen nennt, liegt der Verdacht nahe: Von 1998 bis 2004 war sie mit dem Investigativ-Journalisten Phil Bronstein (75) verheiratet. Nach sechs Ehejahren folgte schließlich die Scheidung und ein kräftezehrender Sorgerechtsstreit um den gemeinsam adoptierten Sohn Roan. Damals verkaufte das Paar die Trennung der Öffentlichkeit noch als Banalität.

Immerhin gab es medizinisch ein Happy End: Nach der Operation stellte sich heraus, dass die Tumoren gutartig waren. Durch eine spätere Rekonstruktion konnten Stones Brüste wieder aufgebaut werden. Sie überlebte die schwere Zeit gesundheitlich unbeschadet – ihre Ehe hingegen war nicht mehr zu retten.