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Neuer XXL-Ring

Kardashian und Hamilton heizen Verlobungsgerüchte an

Lewis Hamilton und Kim Kardashian
© Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art
Kim Kardashian sorgt mit einem riesigen Diamanten am Ringfinger für Aufsehen. Nach dem Paris-Trip mit Lewis Hamilton brodelt die Gerüchteküche.
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Vor wenigen Tagen zeigten sich Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) schwer verliebt in Paris. Nun präsentiert die 45-Jährige einen XXL-Diamanten am Ringfinger, was die Gerüchteküche ordentlich anheizt. Auf Instagram postete der Realitystar eine Bilderstrecke, auf der ein riesiger Klunker den Ringfinger ziert. Da stellt sich die Frage, ob der Formel-1-Star in der Stadt der Liebe um ihre Hand angehalten hat. Weder Kim noch der Sportler haben sich bislang zu dem Schmuckstück geäußert. Bekannt ist zudem, dass die Unternehmerin für Shootings und öffentliche Auftritte regelmäßig tonnenschwere Leihstücke trägt.

Kim Kardashian mit Verlobungsring?
Kim Kardashian mit Verlobungsring? © Instagram

Gemeinsame Reisen durch Europa

Dass die Spekulationen dennoch anhalten, liegt auch an der gemeinsamen Vorgeschichte des Paares. Kim und Hamilton wurden im Februar erstmals zusammen gesehen, bevor sie die Beziehung im Juni auf Instagram offiziell machten. Seitdem reisten die beiden nach Tokio, Monaco und zuletzt quer durch Europa. Für die vierfache Mutter wäre es nicht die erste Verlobung, denn sie war in der Vergangenheit bereits dreimal verlobt.

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Erinnerungen an frühere Verlobungsringe

Ausgerechnet der Ring von ihrem Ex-Mann Kris Humphries war ebenfalls ein Smaragdschliff-Diamant, den sie allerdings im Zuge der Scheidung wieder abgeben musste. Einem vierten Anlauf schien die Reality-Darstellerin früher jedoch nicht abgeneigt gewesen zu sein. In einer Folge von "The Kardashians" scherzte sie beim Blick auf ihre bisherigen Schmuckstücke: "Ich frage mich, welche Ringform als Nächstes kommt." Eine offizielle Antwort auf diese Frage steht bislang allerdings noch aus.

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