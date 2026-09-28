DIESER Popstar wird zum siebten Mal Vater

Der britische Sänger Lee Ryan wird erneut Vater. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Verity erwartet der Blue-Star das fünfte gemeinsame Kind und damit bereits sein siebtes Baby.

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Am Sonntag veröffentlichte Lee Ryan ein Familienvideo auf Instagram, um die Schwangerschaft seiner Ehefrau Verity bekannt zu geben. In dem Clip versammelten sich der Musiker, seine Frau und die Kinder am Pool ihres Hauses in Spanien. Schließlich rückte Veritys Babybauch in den Fokus, vor den sie ein Ultraschallbild hielt. Zu der Musik des Songs "Everybody Get Up" von der Boyband Five tanzte die Familie. Lee markierte die Band in seinem Beitrag und versah ihn mit fünf Herzen. Auch seine Blue-Bandkollegen gratulierten, wobei Antony Costa scherzte, dass nun eine "Five-a-side"-Mannschaft zusammenkomme.

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Große Familie im sonnigen Spanien

Für das Paar ist es der fünfte gemeinsame Nachwuchs. Lee Ryan hat zudem aus einer früheren Beziehung mit Jessica Keevil eine 19-jährige Tochter namens Bluebell sowie mit seiner Ex-Verlobten Samantha Miller den Teeniesohn Rayn. Mit seiner jetzigen Frau Verity hat er vier gemeinsame Kinder, wovon die jüngste Tochter im vergangenen Jahr zur Welt kam. Das Paar heiratete 2022 standesamtlich in Gibraltar, bevor im Oktober 2024 die große Hochzeit in Sevilla folgte. Vor vier Jahren verlegten die beiden ihren Wohnsitz nach Spanien, um dort ihre Familie zu vergrößern.

Lee Ryan © Redferns

Bald folgt das siebte Kind

Mit dem neuerlichen Familienzuwachs steht der 43-jährige Sänger nun vor der Geburt seines siebten Kindes. Seit dem Umzug nach Spanien darf sich das Paar beinahe jedes Jahr über ein Baby freuen.