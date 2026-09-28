Prinz George am Eton-College: DIESE strenge Regel kommt

Für Prinz George hat am Eton-College ein neuer Alltag begonnen. Auf den künftigen König warten am traditionsreichen Internat ab Oktober strengere Regeln.

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Für Prinz George (13) hat mit dem Start am Eton-College ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Seit dem 8. September besucht der 13-Jährige das traditionsreiche Internat. Zum Schulstart wurde er von seinen Eltern, Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44), begleitet.

Gewöhnen an Alltag

In den vergangenen Wochen dürfte für George vor allem eines auf dem Programm gestanden haben: sich an den neuen Alltag zu gewöhnen, Mitschüler kennenzulernen und erste Freundschaften zu schließen. Am Eton-College warten auf den künftigen König nicht nur ein ungewohnter Schulalltag, sondern auch zahlreiche Vorgaben. Eine davon wird ab Oktober noch strenger.

Neue Vorgaben für Digitalgeräte

Am Eton-College gelten ab Oktober strengere Regeln für die Nutzung der Schul-iPads. Die Schüler dürfen nur noch über einen gesicherten Browser auf von der Schule freigegebene Webseiten zugreifen. Auch bei den Nutzungszeiten zieht Eton die Grenzen enger:

Die Geräte dürfen weiterhin nicht über Nacht bei den Schülern bleiben.

Samstags müssen die iPads künftig bereits um 21 Uhr abgegeben werden.

Am nächsten Morgen können die Jungen ihre Geräte ab 7 Uhr wieder abholen.

Die neuen Vorgaben gehen auf Beschwerden aus dem Jahr 2024 zurück. Mehr als 100 Eltern wandten sich damals in einem gemeinsamen Schreiben an den damaligen Prorektor Sir Nicholas Coleridge und das Führungsteam, da sie Bedenken hinsichtlich des Umgangs der Schule mit den Geräten und dem Internetzugang äußerten.

Kate, George und William am ersten Schultag in Eton. © Getty Images

Einfache Tastenhandys statt Smartphones

Eton setzt iPads bereits seit 2019 als Lernmittel ein. Neue Schüler bekommen die Geräte beim Eintritt in das College. Seit 2024 gehört außerdem ein deutlich weniger modernes Kommunikationsmittel zur Ausstattung: Statt Smartphones dürfen die Jungen ein einfaches Nokia-Handy mitnehmen.